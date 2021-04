https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 17.04.2021

Descargo Qué dijo Antonella Delmonte, la modelo que se vacunó contra el Covid

Antonella Delmonte, la modelo de 24 años que se vacunó contra el coronavirus en Merlo sin estar dentro de un grupo de riesgo y fue denunciada por "falsedad ideológica", hizo un descargo en su cuenta de Instagram.

“Mi nombre es Antonella Delmonte. Como todos sabrán, tengo 24 años de edad. En los últimos días he sido víctima de una persecución en la que lo menos grave que se me dijo fue que había cometido un ilícito. Fueron muchas personas que, por imprudencia, utilizaron fotos mías para dañar mi imagen e inventar una historia que no es cierta”, escribió la joven en el comienzo de su posteo.

Luego, agregó: "Se me acusa de haber saltado la fila para tener una vacuna contra el covid, con todo tipo de comentarios misóginos que lo único que a lo que tendieron fue dañarme por mi condición de mujer".

"Trabajo en un consultorio médico para una profesional de la salud, recepcionando al público", señaló. Y aseguró que para "conservar" el trabajo su jefa la indicó que tenía que vacunarse contra el coronavirus.

Según relató, siguió todos los pasos indicados. "Me inscribí para recibir la vacuna a través de la aplicación oficial de la provincia de Buenos Aires. Se me asignó un turno que me indicaba día y lugar para aplicarme la vacuna. Concurrí al vacunatorio con un certificado expedido por mi empleadora que indicaba mi condición laboral y con la copia de mi contrato de trabajo", señaló.

Por último, insistió: "No engañé al sistema, no tengo una pareja que trabaje en la política, no le saqué la vacuna a nadie, no cometí ningún delito". Además, señaló que está "a disposición de la Justicia" y que presentará las pruebas correspondientes cuando sea convocada.