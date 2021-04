Llegan cartas y línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sigue la vacunación VIP

MARIO ALFREDO PILO

ASOCIACIÓN CIVIL ANTICORRUPCIÓN

"Ya no caben los epítetos. Hay tanta corrupción estatal... Están vacunando con las pocas vacunas que quedan -esta semana prácticamente se acaban las diferentes dosis en todo el país- y sin embargo siguen inoculando a los funcionarios militantes, no solo a ellos sino a sus familias y aún a amantes, mientras los ancianos mueren o se van a morir porque no se los ha llegado a vacunar. Por favor, los invitamos a sumarse a la campaña de la Asociación Civil Anticorrupción, denunciando penalmente a todo intendente o gobernador, que son finalmente los responsables de todas estas vacunaciones irregulares, que hayan vacunado a quien no corresponda. Al menos, deberán dar explicaciones o pedir disculpas. Se trata de delitos penales no excarcelables, por eso deberían dar explicaciones desde la cárcel".

Nombre y DNI

UN LECTOR

"He tenido la fortuna de poder ser vacunado, y debo destacar la excelente atención que se brinda en la Esquina Encendida. Pero debo mencionar algo que me parece muy serio. En el carnet de vacunación que le entregan a las personas, inexplicablemente no figura el número de documento. Imagínense dos o tres personas con el mismo nombre, tienen un papel que es de difícil legalidad. Porque figura solamente el nombre, y los homónimos abundan. Yo hago esta observación porque me parece que las autoridades provinciales deberían rectificar esto urgente, y entregar a los que ya han sido vacunados una documentación más completa. Agradezco al diario el espacio."

Una realidad preocupante

RAQUEL ALBERTO

"Quiero referirme a la situación de la Iglesia Nuestra Señora del Luján, que queda en Aristóbulo del Valle al 6100. Soy una señora mayor y el miércoles pasado entré a la iglesia para ir a rezar y la entrada estaba bastante sucia, gente indigente durmiendo en los bancos, haciendo sus necesidades por ahí, con el olor nauseabundo que eso provoca. Se ve que allí dan comida, pero no a niños a gente mayor, se la dan a jóvenes que dejan toda la vereda sucia. Yo sé que hay gente necesitada, pero ahora no se puede ir a rezar porque hay indigentes durmiendo en los bancos de la iglesia. La verdad es que ver en ese estado la Iglesia me causó indignación".

Pedido de ayuda

HORTENSIA MENDOZA

"Este es un llamado para pedir solidaridad. Tengo 85 años, no cobro pensión ni subsidio y tengo a mis nietos viviendo conmigo porque fallecieron los padres. Vivimos en Uruguay 3904. Y necesitaríamos que nos donen ropa y alimentos. Tal vez a través de la publicación de este mensaje en las páginas del diario, puedo lograr que alguien del gobierno o del Ejército se acerque para tendernos una mano, porque estamos en una situación muy vulnerable y realmente necesitamos ayuda".

Faltan grandes dirigentes

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, al frente de un grupo de barra bravas y de algunos exaltados, se hizo presente frente a la puerta de la Residencia de Olivos, insultando al presidente. Pregunto, ¿alguien imagina a Frondizi, Balbín, Alfonsín, De la Rúa y todos los grandes dirigentes que hemos tenido, haciendo algo así? Por supuesto que no. Qué bajeza la de esta señora… Muchísimas gracias por el espacio".

Una aclaración necesaria

UNA VECINA DE BARRIO BELGRANO

"Quiero aclarar un error que se comete repetidamente, porque a veces en los noticieros se equivocan con los nombres de los barrios. Creo que el problema es que no los conocen. Entonces se los confunden y nombran un barrio mientras hacen referencia a otro. Los otros días, en una nota, decían que los vecinos de Barrio Belgrano reclamaban por los basurales y el barro en las calles que las volvían intransitables. Pero creo que se equivocaron, porque Vieytes, Espora y San Lorenzo no es Barrio Belgrano. Eso pertenece a Barrio San José. Barrio Belgrano termina en Facundo Zuviría y tenemos cloacas, asfalto, desagües, es un barrio completo. No es el barrio que mostraron en la televisión, parados en medio de un lodazal lleno de basura. Y nos pasa que después tomamos un remís y cuando le decimos que vamos a Barrio Belgrano, no nos quieren llevar por lo que suponen que es… Barrio Belgrano está a veinte cuadras de bulevar, entre Facundo y Aristóbulo del Valle. Es decir, bien al centro del mapa de la ciudad. Y los periodistas confunden diciendo que queda al noroeste. Espero que quede aclarado. Gracias por el espacio".

Riquezas que se van sin dejar beneficios

UN LECTOR

"Me enteré con indignación que comenzaron los trabajos de mega minería en la localidad de Andalgalá, Catamarca. Gobierno tras gobierno, nuestros funcionarios dóciles, serviles, antipatria, permiten esta actividad que liquida a los habitantes que hace centenares de años que están ahí. Liquida la calidad del agua, contamina todo lo que se les ofrece, muele las montañas… esto lo hemos visto en el sur, lo hemos visto en San Juan, en La Rioja y ahora le toca nuevamente el turno a Catamarca, que en realidad ya está invadida por la mega minería desde hace mucho. Los gobiernos corruptos gobiernan en contra de la gente. Dicen que "el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes", pero, ¿de qué gobierno me hablan? ¿De qué representación? Esos funcionarios no representan a nadie. La gente está en contra, pero los gobernadores avalan este sistema.

Pero lo más indignante es que la riqueza que se genera con los metales se va afuera, al gobierno le quedan tres monedas. Porque no tenemos una empresa nacional de minería, como debiéramos tener… somos el tercer productor de litio del mundo, pero una empresa extranjera explota el litio y se lleva las riquezas del país. Lo mismo pasa con el oro, pasa con la plata, pasa con los metales estratégicos que van mezclados con la molienda, que son más importantes que el oro y la plata. A nuestros gobernantes les falta patriotismo, les falta gobernar para el conjunto de la ciudadanía. Nos están saqueando el mar y la minería. Gracias por el espacio.