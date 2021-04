https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 17.04.2021 - Última actualización - 21:04

20:56

Tras imponerse a CRAR y Alma Juniors, respectivamente, culminaron como líderes de sus respectivos grupos y el sábado protagonizarán el encuentro decisivo del Oficial 2021.

Rugby - Torneo "Federico Caputto" Santa Fe RC y CRAI disputarán la final Tras imponerse a CRAR y Alma Juniors, respectivamente, culminaron como líderes de sus respectivos grupos y el sábado protagonizarán el encuentro decisivo del Oficial 2021. Tras imponerse a CRAR y Alma Juniors, respectivamente, culminaron como líderes de sus respectivos grupos y el sábado protagonizarán el encuentro decisivo del Oficial 2021.

La tercera y última fecha de la instancia clasificatoria del Torneo Oficial "Federico Caputto" , organizado por la Unión Santafesina de Rugby, no deparó sorpresas. Tal como se esperaba, los resultados registrados este sábado ratificaron la supremacía de los dos candidatos, quienes la próxima semana protagonizarán la final, en la que estará en disputa la Copa El Litoral.

Se trata de Santa Fe Rugby Club y el Club de Rugby Ateneo Inmaculada, quienes superaron exitosa y claramente los compromisos más complejos de la primera fase del certamen que marcó la reanudación competitiva, tras la inacción que la pandemia de Covid 19 impuso en la temporada precedente.

En Sauce Viejo

En lo que respecta al cotejo más importante de la Zona A, cumplido con el arbitraje de Exequiel Adrover, culminó con el expresivo triunfo de Santa Fe Rugby Club ante CRAR, por un inobjetable 61 a 0 .

Sobre el particular, el head coach, Pablo Pfírter, brindó su opinión a El Litoral, en torno al éxito alcanzado por sus dirigidos.

* " Realmente estamos muy satisfechos, ya que el rendimiento del equipo fue casi ideal, desde el inicio hasta el final del partido. Creo que lo más importante es que pudimos imponer nuestro juego desde el inicio, para lo cual la defensa cumplió un rol clave, controlando a un adversario sólido, que tiene buenos jugadores y está acostumbrado a mantener una línea de juego".

* "Sin dudas, fue la mejor producción, para lo cual seguramente mucho tuvo que ver la posibilidad de haber utilizado a una alineación que puede considerarse titular. Es oportuno recordar que el sábado pasado utilizamos un equipo alternativo; mientras la mayoría de estos jugadores estuvieron haciendo una tarea especial, que creo rindió sus frutos".

*"También es destacable que podamos haber utilizado a todos los jugadores citados; como así también haber logrado el objetivo de mantener el ingoal nuestro en cero. Por haber dado por finalizada la etapa preparatoria, desde la semana entrante nos dedicaremos íntegramente a las cuestiones técnico-tácticas, lo que significa que ingresamos a una nueva fase de la planificación anual".

Santa Fe RC alistó a: Tomás Derito, José Milesi y Martín Roldan; Fabián Frustagli y Federico Patrizi; Tomás Longo, Guillermo Botta (capitán) y Lucas Caputto; Santiago Quirelli y Lucas Fertonani; Bautista Galassi, Gonzalo Galan, Valentin Fernández, Agustin Foradini y Tomás Kerz.

Suplentes: Agustín Bude, Gonzalo del Pazo, Francisco Duranda, Valentín Iturraspe, Dalmiro Borzone, Ramiro Giménez Melo y Tomás Carlen.

CRAR alistó a: Juan Ghizzoni, Martín Zegaib y Gastón Zbrun; Guillermo Bulacio y Juán Inwilkerierd; Alejandro Sabelotti, Gian Allasino y Facundo Aimo; Ricardo Brown y Pablo Villar; Gino Catán, Nicolás Inwilkerierd, Franco Sabelotti, Esteban Rebaudengo y Mateo Villar.

Suplentes: Matias Rocchi, Jonathan Viotti, Daniel Espíndola, Mariano Ferrero, Manuel Mandrile, Esteban Appo y Santiago Kerstens. Head Coach: Enrique López Durando.

A la vera de la Autopista

En cuanto a la Zona B, también tuvo su duelo de líderes, el que tras un trámite intenso culminó con la victoria del Club de Rugby Ateneo Inmaculada ante Alma Juniors de Esperanza, por 50 a a 3.

Fueron dos tiempos absolutamente diferentes. El primero resultó deslucido, fundamentalmente por la cantidad de imperfecciones denotadas por CRAI, que no logró aprovechar el predominio en materia de posesión y territorialidad. Básicamente, cometió una increíble cantidad de errores no forzados, fundamentalmente en el manejo de la pelota, lo que obviamente conspiró severamente con sus posibilidades de sumar puntos.

Por su parte, Alma Juniors tuvo orden y fue disciplinado defensivamente; lo que resultó suficiente para mantener el marcador en blanco hasta los 15 minutos; como así también sostener la igualdad en 3 hasta más allá de la mitad de la etapa.

Recién en el último cuarto de hora, CRAI pudo consumar un par de situaciones factibles, transformándolas en los dos ensayos iniciales del encuentro y permitir que el primer tiempo se cerrase 15 a 3 a su favor. Pese a ello, la imagen entregada dejó muchísimo que desear.

El complemento fue absolutamente diferente, ya que el anfitrión pareció recuperar la memoria: rápidamente encontró certeza y continuidad en su accionar, lo que no tardó en deparar una sucesión de tries gestados de muy buen modo y pese al esfuerzo adversario.

En apenas 15 minutos pasó a ganar por 36 a 3; mientras que su accionar encontró un funcionamiento más acorde a las expectativas propias y ajenas. Se sucedieron las variantes y el desgaste del elenco de Esperanza se hizo más ostensible, lo que también propendió a acceder al 50 a 3 definitivo, que bien pudo haber sido aún más expresivo.

Lógicamente, nadie debe dudar que resulta evidente la falta de cohesión, generada por la inactividad de la temporada precedente; a lo que se suma una competencia de ribetes mucho más modestos de lo acostumbrado a esta altura del año. Además, por lo nutrido de sus planteles superiores, los previsibles protagonistas de la final que se avecina, debieron apelar a una lógica rotación, que minó los minutos de acción de sus respectivos equipos principales.

Santa Fe Rugby Club y CRAI sortearon exitosamente los exámenes más severos de la instancia inicial; ahora llegará la complejidad más trascendente en lo que va del año: estar frente a frente, nada menos que en una final, en la que estará en disputa la Copa El Litoral.

Definiciones

Con los resultados registrados en la tercera jornada, el próximo sábado se llevarán a cabo los encuentros que definirán cada una de las posiciones de la competición organizada por la Unión Santafesina de Rugby.

En la final, CRAI será anfitrión de Santa Fe Rugby Club; por el tercer puesto, en Esperanza, Alma Juniors recibirá a CRAR; por el quinto, en Cabaña Leiva se medirán La Salle con Universitario; mientras que por el séptimo lugar, en Santo Tomé, Cha Roga Club jugará ante Querandí Rugby Club.

Festejaron Universitario y La Salle

El otro cotejo del Grupo A se desarrolló en el barrio Las Delicias de nuestra capital, con el control de Darío Botta y culminó con el previsible triunfo del Club Universitario ante Querandí Rugby Club, por 43 a 7.

En diálogo con El Litoral,. Santiago Bagnarol, head coach de la señera institución santafesina, analizó la actuación del equipo.

* "Sin dudas, el saldo es positivo: no solo por el triunfo claro, ante un rival que ha mejorado muchísimo, sino fundamentalmente por la forma en la que lo logramos. El equipo "mixado" que presentamos, rindió satisfactoriamente desde lo colectivo. Además, desde lo individual, tuvimos muy buenas respuestas, sobre todo porque probamos algunas variantes posicionales que nos dejaron muy conformes".

* Es otro pasito adelante, que deberemos aprovechar de la mejor manera posible. Ahora habrá que prepararse para intentar conseguir la quinta posición del torneo que nos devolvió la felicidad de volver a jugar..."

Universitario (SF) alistó a: Gabriel Flores, Gonzalo Meza (capitán) y Juan Manuel Espinosa; Juan Sánchez y Lautaro Ramírez; Nahuel Gómez, Laureano Olmos y Aron Pasquet; Lautaro Valentinuzzi y Juan Martín; Diego Duran, Pablo Fleitas, Lautaro Recaman, Maximiliano Gauna y Mateo Widmer.

Luego ingresaron: Nicolás Corbalán, Francisco Bucci, Francisco Malvasio, Víctor Redondo, Bruno Gaitan, Franco Benítez, Federico Bruzzone y Conrado Otero. Head Coach: Santiago Bagnarol.

* De este modo, las posiciones finales de la Zona A fueron encabezadas por Santa Fe Rugby Club, con 14 puntos (+121); CRAR (+75) sumó 9; Universitario (-9) 5; mientras que Querandí RC (-187), cerró sin unidades.

Por otra parte, en el restante encuentro del grupo B, disputado en Cabaña Leiva con el arbitraje de Gustavo Rostagno, La Salle superó a Cha Roga Club, por 16 a 13.

De este modo, las posiciones fueron lideradas por CRAI (+126), con 13 puntos; Alma Juniors (-20) sumó 8; La Salle (-70) 5; mientras que Cha Roga Club (-33), cerró con 1 unidad.

Amistoso

Tras la culminación del encuentro de Primera División, a la vera de la autopista se disputó un encuentro amistoso, con el referato de Fabián Prats, en el que el Club Atlético Estudiantes de Paraná derrotó a CRAI por 29 a 21. En la etapa inicial, el elenco santafesino presentó una alineación alternativa; mientras que en el complemento ingresaron varios de los jugadores del equipo principal.

Síntesis

CRAI 50

Alma Juniors 3

Cancha: principal de CRAI.

Referee: Javier Villalba.

CRAI: Facundo Garibay, Santiago Amsler y Joaquín Berón; José Dogliani (capitán) y Pablo Ferreyra; Santiago Carreras, Bautista Grenón y Gonzalo Colli; Alejandro Molinas (h) y Ramiro del Sastre; Lautaro Montini, Jorge Augusto Qüesta, Lucas Ordano, Iñaki Carreras y Facundo Beltramino.

Suplentes: Joaquín Lerche, Luciano Simino, Franco Pizzio, José Gálvez, Tomás Schiner, Calógeno Baialardo, Francisco Alberto y Francisco Germano.

Head Coach: Héctor Salva.

Alma Juniors: Mateo Núñez, Matías Quaino y Santiago Brega; Facundo Alvarez y Alex Rista; Juan Milano, Sebastián Massi (capitán) y Rodrigo Perroud; Maximiliano Henaín y Tomás Burna; Matías Juárez, Agustín Cura, Marco Della Savia, Gonzalo Lencina y Augusto Rava.

Suplentes: Edgardo Rodríguez, Francisco Iser, José Lucena, Lucas Villanueva, Gastón Juárez, Vicente Morales, Nicolás Iriigoyen y Michael Volpe.

Head Coach: Juan Mistura.

Primer tiempo: 15, penal de Facundo Beltramino; 19, penal de Tomás Burna; 22, try de Alejandro Molinas (h); 36, try de Iñaki Carreras y goal de Beltramino.

Segundo tiempo: 2, try de Lucas Ordano y goal de Beltramino; 5, try de Lautaro Montini y goal de Beltramino; 15 y 39, tries de Iñaki Carreras y goals de Beltramino; 24, try de Joaquín Lerche y goal de Beltramino.