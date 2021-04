https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 18.04.2021 - Última actualización - 9:17

9:14

La escuela es un escenario social donde están en juego varias cuestiones y la presencialidad tiene un valor increíble. Por otro lado de las poco más de 4000 escuelas que tiene la provincia, solo un 2% tuvieron inconvenientes por burbujas.

Con argumentos pedagógicos Somos Vida Santa Fe a favor de la presencialidad La escuela es un escenario social donde están en juego varias cuestiones y la presencialidad tiene un valor increíble. Por otro lado de las poco más de 4000 escuelas que tiene la provincia, solo un 2% tuvieron inconvenientes por burbujas. La escuela es un escenario social donde están en juego varias cuestiones y la presencialidad tiene un valor increíble. Por otro lado de las poco más de 4000 escuelas que tiene la provincia, solo un 2% tuvieron inconvenientes por burbujas.

La licenciada en Educación, Ana Cattena, integrante de Somos Vida Santa Fe, espacio que lidera la diputada provincial, Betina Florito, considera irremplazable a la presencialidad en las escuelas. "Nos dimos cuenta que la virtualidad nos ayudó, y cuánto, pero el vínculo, el encuentro, el rostro del otro no pueden ser reemplazados por más que ensayemos novedosas intervenciones con plataformas inéditas", expresó Cattena, profesora de nivel primario, docente, directora y profesora de formación docente.

La propia ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, informó que, de las poco más de 4000 escuelas que tiene la provincia, solo un 2% tuvieron inconvenientes por burbujas que tuvieron que aislarse ante casos sospechosos de Coronavirus. "Eso habla a las claras que, al menos hoy, el crecimiento de casos no está emparentado con la realidad escolar", sostiene. "Lo que no significa que, donde haya problemas y no se pueda sostener esa presencialidad por cuestiones sanitarias, habrá que cerrar esos espacios educativos".

La especialista considera imperioso hacer mucho hincapié en la logística que los directivos de las instituciones tienen que diseñar para ser rigurosos en los cuidados y medidas preventivas a fin de evitar los contagios. En ese sentido explicó que es necesario que las autoridades tengan en cuenta las posibilidades de escalonar los ingresos y egresos de los alumnos, evaluar la cantidad de salones que tiene el establecimiento, el uso de los gimnasios, si los tuviera, entre otras medidas. "Apelar a la creatividad para asumir el desafío", resumió.

"La escuela es un escenario social donde están en juego varias cuestiones, mucho más que la enseñanza de contenidos, fracciones o de mi ciudad, o del barrio; es mucho más que eso y la presencialidad tiene un valor increíble. Es también una buena oportunidad para enseñar a los chicos que se pueden atravesar inconvenientes y que es importante respetar las normativas y no transgredirlas", concluyó Cattena.