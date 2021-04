https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 18.04.2021 - Última actualización - 10:59

10:45

El "Chango", un ídolo silencioso que quedó en la historia...

El dueño de la camiseta de Unión en 114 años

Pablo de las Mercedes Cárdenas, el recordado "Chango", jugó 362 partidos con la rojiblanca a bastones, siendo récord de presencias en el profesionalismo tatengue. Desde Salta, donde no es amante de las notas, confiesa: "Me quedó una sola camiseta de Unión con la publicidad de Fiatagri".

Una gloria de Unión. Toda una verdadera postal de Pablo de las Mercedes Cárdenas, con la camiseta rojiblanca marca Adidas del Club Atlético Unión. Sin dudas, el "Chango" es el ídolo silencioso de una generación de hinchas y socios tatengues que jamás lo olvidará. Un tributo de El Litoral en una entrevista inédita. Crédito: Archivo El Litoral



Una gloria de Unión. Toda una verdadera postal de Pablo de las Mercedes Cárdenas, con la camiseta rojiblanca marca Adidas del Club Atlético Unión. Sin dudas, el "Chango" es el ídolo silencioso de una generación de hinchas y socios tatengues que jamás lo olvidará. Un tributo de El Litoral en una entrevista inédita. Crédito: Archivo El Litoral

Por Dario Pignata SEGUIR -"Changuito" (N. de R.: por Juan Pablo, su hijo, también jugador profesional de Unión) necesito que me ayudes para hacer una nota con tu viejo, con Pablo de las Mercedes. -Intento, pero no le gusta hablar. Casi que ni da notas, paso por la casa y le aviso que es para El Litoral. Así, con una ingeniería múltiple que incluyó el llamado a Salta del querido "Turco" Alí, goleador histórico de Unión en Primera División, se logró el objetivo. Un poco al aire en la radio (ADN Gol de 7 a 9 en la 96.7) y mucho desde el diario. Nery, el "Choclo", "Lito"...todos aportaron sus anécdotas para este tributo del Diario El Litoral al dueño exclusivo de la camiseta rojiblanca en 114 años de vida: Pablo de las Mercedes Cárdenas. Este salteño, nacido un 15 de enero de 1949 en Rosario de la Frontera, tiene un lugar privilegiado en la historia profesional de Unión de Santa Fe: ningún futbolista lo superó con 362 planillas firmadas en la Primera División de la AFA. Y, al paso que vive y muere este fútbol delivery en modo express, con jugadores que vienen y se van en un click, uno podría asegurar que ya a esta altura ningún futbolista de estos tiempos podrán bajar esa marca. En el jubileo de este ciber-festejo por los 114 años del viejo y querido Unión, El Litoral eligió el tributo a Pablo de las Mercedes Cárdenas, el popular "Chango" que acarició la gloria en esas recordadas finales con River Plate en el Nacional '79, colgó los botines después del descenso contra Racing de Córdoba en La Bombonera y se instaló a vivir en su Salta, linda en serio, desde 1993. "Volví muy poco a Santa Fe en estos años, a la cancha nunca más, pero cada vez que juega Unión lo miro por la tele o lo sigo por el diario", dice con ese acento pausado que parece reflejar esa humildad, sencillez y perfil bajo con el cual se transformó en el jugador con más presencias en el profesionalismo de Primera División con la rojiblanca a bastones. Un 28 de mayo de 1967 debutó en Juventud Antoniana de Salta (era "3" pero un tal Marcial Acosta lo puso de central, el puesto de toda su vida) y rápidamente lo apodaron "Mariscal". Entre fines de los '60 y principio de los '70 la rompió toda en los viejos Regionales; siguió igual en los Nacionales de 1971 y 1973. Esa visión del "Flaco" César Luis Menotti de armar la llamada "Selección del Interior" lo puso en vidriera, hasta que lo buscó un grande como Racing de Avellaneda y lo compró en 1975. "Si Menotti no armaba ese equipo, yo nunca hubiera pasado de Antoniana de Salta a Racing de Avellaneda", reconoce a los 72 años. Con su hijo, el recordado "Changuito" Juan Pablo Cárdenas que fue otro muy querido jugador tatengue (también vive en Salta y juega en Gimnasia y Tiro de Salta), el "Chango" histórico cumple la rutina todas las mañanas: lleva los nietos a la escuela. Y de ahí al club: "Trabajo en Antoniana, pero nunca quise saber nada con el fútbol. Soy empleado administrativo del club, voy mañana y tarde a la sede. Los domingos, si hay partido, cuando podía ir a la gente, hasta atiendo la boletería. El fútbol se terminó con Unión para mí, nunca más hice más nada vinculado a la pelota". Quedó en la historia. En el mano a mano con el diario de Santa Fe, el "Chango" afirma: "El partido en Santa Fe, la primera final, tendría que haber terminado 0 a 0 porque un partido feo. Y en la cancha de River hubiéramos ganando fácilmente, porque las mejores opciones de gol fueron para Unión", recuerda el "Chango" de ese subcampeonato histórico del Nacional de AFA 1979.Foto: Gentileza Rincón del Fútbol -¿Nunca te "picó" el bichito de la dirección técnica, por ejemplo? -Jamás, al fútbol siempre me gustó jugarlo y nada más. Además para todo lo otro hay que prepararse en serio y no era lo mío. -Ese número de 362 partidos oficiales con la camiseta de Unión se mantiene sin superar con el paso de los años, de muchos planteles y numerosos jugadores. ¿Por qué se da así "Chango" con tu marca? -Pienso que el jugador de hoy en día trata mucho más de irse que de quedarse en el club de origen. El fútbol cambió. Algunos lo hacen viendo el posible progreso económico; otros lo hacen para buscar una vidriera deportiva, porque sueñan con jugar en tal club o en tal lado. Entonces, es complicado que lleguen hoy a esa cantidad de partidos en un solo club como me pasó a mí en Unión de Santa Fe. -¿Cómo llegaba antes, en el año 1975, un jugador de Juventud Antoniana de Salta a un grande de Argentina como fue Racing de Avellaneda? -Pasa que esa Selección del Interior que armó el "Flaco" Menotti fue el trampolín para muchos de nosotros. Ese proceso, que arranca en 1975 en todo el país termina con Argentina Campeón del Mundo en 1978. Esa concentración arrancó acá en Salta, de ese grupo unos seis o siete jugadores fueron campeones del mundo. Entonces, empezamos a viajar por todos lados y eso me hizo cambiar la forma de pensar antes de ir a Racing. -¿En qué sentido, "Chango"? -Yo no quería saber nada con moverme de Salta, mucho menos irme lejos. Acá estaban mis amigos, mi familia, tenía todo lo que necesitaba. Hasta que esos viajes con Menotti me cambiaron la forma de pensar y dije: "¿Y si voy a Buenos Aires a probar suerte?". Así apareció Racing y dije sí. El "Chango" y el "Changuito". La foto del presente, los dos viviendo en Salta: mientras Pablo de las Mercedes trabaja como administrativo en la sede de Juventud Antoniana de Salta, Juan Pablo sigue jugando al fútbol con la camiseta de Gimnasia y Tiro en el Federal "A".Foto: Gentileza -En Avellaneda de 1975 a 1979 hasta que llega la chance de pasar a Unión -Mi pase de Racing a Unión de Santa Fe fue una novela en todo sentido. -En tiempos de algunos defensores goleadores, como Passarella por ejemplo, vos marcaste apenas 8 goles en 362 partidos en Unión. ¿Por qué tan pocos "Chango"? -Sí, me acuerdo hice algunos de cabeza y un par de rebotes. Pasa que yo no era de moverme de atrás cuando teníamos un córner a favor. Me quedaba siempre para cortar las réplicas del rival. Yo no iba casi nunca al área de enfrente, salvo si estábamos perdiendo y faltaba poco. -¿Quién fue el mejor DT que tuviste en toda tu carrera? -Sin dudas, César Luis Menotti. Un mensaje claro y preciso al jugador, bien simple. Quería siempre la pelota al piso, te convencía que había respetar ese estilo nuestro de jugar por abajo en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. -¿A qué delantero rival te costaba marcar? -¡Es que había muchos y buenos, todos eran complicados! A veces, me acuerdo, en esas grandes batallas, poníamos foco en marcar a Kempes o Luque, pero nos complicaba otro sin tanto apellido -¿A quién recordás como amigo, compañero de pieza, más allá que era ése del '79 un grupo espectacular en Unión? - (se ríe...) ¡Al Loco Eduardo Stehlik! Me lo pusieron a mí en la pieza para que lo "acomode". Yo era la contracara...jaja. No lo dejaba tocar ni el televisor para que no hiciera ruido. Yo lo tenía cortito al Loco, un personaje. -¿Y alguna amistad especial? -Con el querido "Robot" Mario Eduardo Alberto, armamos una muy buena relación fuera de la cancha y una dupla también muy importante para Unión. -¿Cómo era Santa Fe para un jugador de fútbol hace 30 años? ¿El jugador podía mostrarse y salir a cenar o tomar algo aún si perdía un partido ese mismo día? -Eran años lindos, sanos. Se ganaba o se perdía y se podía ir a lo que se llamaba una "confitería" a tomar algo o charlar un rato. Nadie te molestaba. Ahora, ante la primera de cambio, te quieren pagar o filmar. Era distinto. -¿Cómo era jugar un Unión-Colón? -Yo jugué poquitos clásicos, porque me tocaron los años de Unión en Primera y Colón en la "B". Pero está claro que en Santa Fe se vive como en pocos lados de la Argentina, por la pasión de la gente y porque nos vemos los de los dos clubes en todos lados. -¿El jugador de Unión era amigo del de Colón? -¡Claro! Yo hice una gran amistad con Osvaldo Mazo y con Angelito Leroyer, dos símbolos de Colón. Pero amistad en serio...En el caso de Osvaldo, hasta soy padrino de uno de sus hijos. -¿Cuánto hace que no venís a Santa Fe? Acá mucha gente se pondría muy feliz de volver a verte -¡Deben haber pasado, fácil, más de diez años!. A veces iba para jugar el Torneo de Veteranos en Paraná. Ahora, con esto de la pandemia, ni se me ocurriría viajar. -"Chango", sos el jugador que más veces vistió la camiseta de Unión en el profesionalismo de AFA en la "A"...¿Tenés guardadas camisetas de Unión en tu casa ahí en Salta? -Yo las regalaba a todas, fundamentalmente a mis amigos de mi tierra, Rosario de la Frontera. No me vas a creer...¡me quedó una sola que tengo acá guardada! -No te lo puedo creer... -Sí, es blanca y la publicidad en el pecho dice "Fiatagri". Es la única camiseta de Unión que me quedó de recuerdo "El arranque del "Turco" Alí era tremendo. Muchas veces salía el pelotazo como se podía, sin embargo las corría a todas. Te mataba con las diagonales y las gambetas. Por eso es el mejor goleador de Unión en toda la historia" Pablo de las Mercedes Cárdenas, el que más jugó habla del que más goles hizo en Unión "El dicho del Chango era..."Yo?...nooo...yo no fui", siempre negaba todo...(risas). Jugaba al truco en todos los viajes, mentía con las cartas y se peleaba con Omar, el masajista, cuando perdía. Un profesional ciento por ciento, que era muy tranquilo para entrenar y el domingo te mataba" Nery Alberto Pumpido, arquero subcampeón Unión 1979 Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

