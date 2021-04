https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La operación la cerraron Súper Manuel Corral y Piedrabuena por lado de Unión; Juan Destéfano y "Quique" Capózzolo por Racing. Vino Cárdenas desde Avellaneda y el Tate mandó en parte de pago a "Lito" Bottaniz (pase definitivo), además de Giachello y "Batata" Merlo a préstamo.

El recuerdo del "Chango" cuando vino de Racing a Santa Fe Cárdenas: "Firmé mi contrato con Unión a las 4 de la mañana en la AFA"

"Me acuerdo como si fuera hoy. Era un viernes, habíamos terminado de entrenar en Racing y esa noche cerraba el libro de pases. Ni bien termina la práctica me llama el entrenador, Enrique Omar Sívori y me dice textual 'Cárdenas hay un ofrecimiento firme de Unión de Santa Fe: vaya, escuche, mire y defina lo mejor para usted'. Fue así, firme y claro el mensaje, así se manejaba antes. Me bañe y me fui para la AFA, ahí se cocinaba todo siempre en esos tiempos", comenta el "Chango" Cárdenas a El Litoral.

Así, con un culebrón de por medio, Pablo de las Mercedes Cárdenas dejaba atrás 144 partidos, 6 goles y casi cuatro años con la camiseta de Racing para pasar a Unión. El Litoral dialogó con distintos actores que participaron de la operación múltiple. "El libro cerraba ese viernes sí o sí, nos quedamos encerrados en las oficinas de la AFA toda la noche. Yo recuerdo que firmé mi contrato con Unión como a las cuatro de la mañana, no me olvido más".

Uno de los tres jugadores que pasó de Unión a Racing como parte de pago por el "Chango" Cárdenas fue el querido Víctor Alfredo Bottaniz. El "Lito" reconstruye esa transferencia a pedido de El Litoral: "No me olvido más. Yo pasé definitivo, "Batata" (N.de R.: por Alcides Merlo, defensor) y el "Loco" Giachello a préstamo. ¿Sabés por qué te dijo que el "Chango" que nos quedamos hasta las cuatro de la mañana...¡Porque no nos querían pagar el 15 por ciento! (risas) y entonces nadie quería firmar".

El simple hecho de imaginar un mano a mano entre Súper y Destéfano explica hoy, con tantos años que pasaron, la escena de la picardía. La historia cuenta que el presidente de Racing en esos tiempos era Humberto Capelli, padre adoptivo de Graciela Alfano, por entonces esposa de "Quique" Capózzolo, dirigente de Racing. "Fuimos con Quique por lo de Cárdenas, me acuerdo como si fuera hoy. Te la hago simple: Bottaniz crack, Merlo demasiado serio para mi gusto y con Giachello me cagué de risas con sus chistes. Una vez, cuando volvimos a Santa Fe después hacer esa operación, Malvicino me llevó a comer al Quincho de Chiquito, pero no arriba donde iba toda la gente sino abajo...nos pusieron una mesa al lado del agua; me saqué fotos con los guantes de Monzón y todo. Ese día en el Quincho y otra noche que fui de Galcerán comí los mejores pescados de mi vida. A mí me encanta el jugador de Santa Fe, pasa que yo digo que el santafesino tiene "el mal del sauce", porque terminan de jugar en Buenos Aires y se quiere rajar para su ciudad", recuerda Juan Destéfano a pedido de El Litoral y con la idea de reconstruir aquél pase múltiple donde Pablo de las Mercedes Cárdenas llegó a Unión a cambio de tres jugadores del "Tate".

Habla de Nery y de Leopoldo

"Nery fue un gran compañero y un gran amigo. En ese entonces, cuando aparece con nosotros recién empezaba la carrera de Pumpido y ya se notaban sus condiciones. Hizo historia en serio, un grande de Unión", dice Pablo de las Mercedes Cárdenas cuando El Litoral lo consulta por el arquero-ídolo de Unión, campeón con la Selección Argentina en México '86.

Y luego se emociona al hablar del otro campeón del mundo tatengue en Argentina '78: "Me dolió mucho lo de Leopoldo en esta pandemia. No soy de consumir medios, pero había dejado de leer, pensé que se había curado y de golpe me entero de la noticia. Triste, muy triste. Yo a Luque lo conocía acá en el norte, allá por los '70, en Central Norte de Salta".

Marcando a Luque. El mano a mano con Leopoldo, en uno de los tantos Racing-River. "Me dio mucha tristeza la muerte de Leopoldo, no soy de andar todos los días consumiendo noticias. Pensé que se había curado y de golpe me avisaron lo que pasó".Foto: Gentileza El Gráfico

"Fuiste un gran compañero dentro y fuera de la cancha. Para todos nosotros fuiste el gran estandarte de esa campaña de 1979. Hace muchísimos años que no te veo. Como anécdota, vos con tu Taunus rojo me querías ganar a mí con mi 128 y nunca pudiste. Espero que sigas bien allá en Salta" Oscar "Choclo" Regenhardt, ex jugador de Unión

"El Chango nunca perdía un mano a mano, era una cosa de locos verlo desde allá arriba donde quedaba yo parado. Parecía lento, pero siempre llegaba con picardía, calidad, estilo. No se cómo hacía, pero se la sacaba al delantero que lo encaraba" Fernando Husef Alí, goleador histórico de Unión

"Fue un placer muy grande haber jugando tantos años al lado del "Chango" Cárdenas y me gusta mucho que sigas trabajando en algo vinculado al fútbol con tu club allá en Salta. ¿Anécdotas?: los largos viajes que teníamos a todo el país y las grandes partidas de pocito", Víctor Alfredo Bottaniz, ex jugador de Unión