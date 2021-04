La industria crece "muy firme" y desde hace ocho meses crea empleo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 18.04.2021 - Última actualización - 14:10

Lo aseguró el secretario de Industria, Ariel Schale.

El secretario de Industria de la Nación, Ariel Schale, aseguró este sábado que el sector "está bien, con ramas trabajando a niveles sorprendentes y una reactivación muy firme, hace ocho meses que la industria viene creando empleos".

En diálogo con FM La Patriada, Schale destacó la adopción de "decisiones de enorme valentía política, de tal magnitud que es difícil enumerarlas". El funcionario subrayó que "la gente no se contagia trabajando, se contagia básicamente en su vida social" y confió en "revertir la agenda primarizante".

"La semana pasada lanzamos la mesa del litio, que se va a ser el mineral base de toda la movilidad sustentable a nivel mundial, y Argentina tiene la posibilidad de vender autos eléctricos, no litio únicamente, la clave es agregarle valor al recurso natural", precisó.

"Hay países vecinos que nos piden insumos básicos para combatir la pandemia, como oxígeno y anestesia, por eso también es tan importante la industria nacional en términos de soberanía", indicó Schale.

En otro orden, advirtió la existencia de "un escenario de especulación en algunos sectores, inclusive también de trampas y las vamos a castigar de manera categórica". En este sentido, indicó que se mantienen conversaciones "con todos los sectores por el acuerdo de congelamiento de precios, estamos hablando con la siderurgia y la petroquímica, que son sectores muy importantes en la estructura de costos de los alimentos y recorriendo toda la agenda de los insumos difundidos".

Schale remarcó que "esta semana vamos a firmar los primeros compromisos con las empresas que apuntan a darle tranquilidad y previsibilidad a la economía". "De septiembre a la fecha las materias primas alimenticias a nivel internacional aumentaron casi 40% y eso nos impacta también, nos mete una presión inflacionaria muy fuerte", analizó Schale.

"Hay que trabajar muy fuerte sobre las expectativas de inflación, necesitamos que todos los agentes económicos trabajen sobre un escenario de la mayor estabilidad posible", manifestó el secretario de Industria.

Asimismo, manifestó su confianza en "poder transmitirle al mercado y a la industria alimenticia la posibilidad de saber que vamos a tener una estructura de costos lo más estable posible". "Nuestra industria sigue navegando las aguas de la doble crisis: revertir el proceso de desindustrialización del gobierno anterior y la pandemia son desafíos enormes", completó.

Restricciones necesarias

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que las restricciones implementadas por el Gobierno nacional para frenar la ola de contagios de coronavirus "son necesarias", y aseguró que el Ejecutivo acompañará a los sectores económicos afectados con herramientas como el Repro II. En diálogo con la radio AM 750, el funcionario nacional indicó que el Gobierno siempre fue "claro en que la pandemia no estaba resuelta. Sabíamos que Argentina estaba expuesta a los riesgos de una segunda ola", aseveró. En este sentido, expresó: "entendemos la situación y la preocupación de los sectores que vienen golpeados y que estas restricciones son necesarias, como quedó demostrado en el mundo. Y los estamos acompañando y lo vamos a seguir acompañando". Ante declaraciones de algunos sectores de no acatar las restricciones, advirtió: "rebeldía no vamos a aceptar. Las leyes son de cumplimiento obligatorio, no existe normativa que una persona decida no acatarla. Son restricciones que tienen como único objetivo hacer que no se propague el virus".

Subió el déficit en marzo

El déficit primario fue en marzo de $ 118.541 millones, con un aumento interanual del 78,1% nominal y del 26,2% en términos reales, en tanto el financiero, que incluye el pago de servicios de la deuda, fue en el mismo período de $ 154.220 millones, con una suba del 32,2% a valores corrientes pero una baja del 6,3% si se descuenta la inflación.

Los datos fueron difundidos por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) con anticipación al informe que el Ministerio de Economía tiene previsto dar el martes 20 de abril a través de la Secretaría de Hacienda, si bien los números pueden diferir por utilizarse diferentes metodologías.

Entre las notas destacadas que surgen de la comparación del primer trimestre de 2021 con el mismo período de 2020 se observan importantes incrementos en los gastos de capital y de subsidios económicos, en este último caso debido al congelamiento de tarifas de servicios públicos.

Por otra parte, las erogaciones destinadas al pago de jubilaciones y salarios del sector público mostraron caídas reales del 10,5% y 6,5%, respectivamente, ya que en ambos casos los aumentos nominales fueron inferiores a la inflación.

La evolución real dispar entre los resultados primario y financiero es consecuencia directa de la restructuración de la deuda anunciada en agosto del año pasado, que implicó un significativo recorte de los pagos en ese sentido, que fueron trasladados para 2024 en adelante.

Ese mismo fenómeno se observó con mayor claridad en las cuentas del primer trimestre, con un déficit primario de $ 57.917 millones (207,3% de crecimiento nominal y 118,5% real) y uno financiero de $ 178.916 millones (-8,5% nominal y -35% real).

En el acumulado enero-marzo, los ingresos totales de la Administración Nacional ascendieron a $ 1.538.140 millones, exhibiendo un incremento de 42,3% nominal y de 1,2% en términos reales. Por su parte, los gastos primarios ($ 1.596.057 millones) se incrementaron 45,1% en términos nominales y 3,2% descontada la inflación.