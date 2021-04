https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 18.04.2021

17:06

Por Camilo Allende En la misma ola

Camilo Allende

Todos los celulares en una caja porque nos tenemos que conectar con algunas cuestiones que pueden volver obsoletos a estos aparatos.

Vamos pronto tomando clases sobre viento así poder conseguir mejor conexión. Sotavento, barlovento, viento aparente y viento real.

Estudiemos todas las clases de nudos y ataduras. Decidamos cuáles son las más útiles según el clima.

Puede ser la última ola... ¿porqué no?

En la última ola que cada uno elija el ritmo que quiere llevar.

En la última ola algunos podrán subir solos y otros necesitarán ayuda.

(Paréntesis) ¿Hace cuánto no dibujas tu mano en un papel? Podría ser divertido...

En la última ola tenemos que seguir las reglas por una cuestión de sobrevivencia, pero para sobrevivir debería ser una regla que la primer regla sea definir las reglas con sentido común.

(Otro paréntesis) Quizás me extralimité al definir que pongamos todos los celulares en una caja; pido disculpas, pero permítanme preguntar si últimamente sus celulares están valiendo más que otras cosas, instantes o personas.

En la última ola las despedidas serán horribles, pero tendrán un rol de bienhechor en algunas ráfagas de consciencia individual; y en las grandes ciudades va a sustituir la acción del Estado en la realización de ciertas obras colectivas.

Pienso... No conozco gente que tenga lindos sueños con la palabra aislamiento; pero sí conozco muchos que pueden soñar mil noches y cien siestas con las olas del mar.

En la última ola por favor búsqueme, acérquese a preguntarme cómo estoy. Apoye sin dudar su mano en mi hombro y míreme con muchísimo amor; le aseguro que lo voy a necesitar.

(Tercer paréntesis) Después de dibujar la mano en el papel, salga al patio con las manos tapándose los ojos y abra lentamente los dedos para así dejarse sorprender de lo que vea primero.

En la última ola entrenaremos las esperanzas. La realidad, es cierto, muchas veces produce calambres y cicatrices.

(Último paréntesis) Reflexione sobre la paradoja de la cicatriz.

En la última ola veremos aquellos acostumbrados a ver y aquellos que no lo están tanto. ¡¡¡Ahhh!!! En la última ola den por hecho, que sucederán millones de primeros besos en el universo como regatas de la trascendencia. Nadie se me animaría a contradecirme y a afirmar que estos primeros besos no van a existir por miedo al contagio.

Navegar es una de las pasiones más antiguas de la humanidad.

Les deseo de corazón que disfruten cada momento y cada amor en esta última ola, y luego...y luego... ¿A caso importa luego?