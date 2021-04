https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Gimnasia de La Plata Lucas Barrios estará afuera de las canchas un tiempo por una miocarditis a causa del coronavirus El delantero estará parado por tiempo indefinido luego de detectar un efecto secundario tras contraer Covid-19: "Tengo que parar un tiempo".

El futbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata Lucas Barrios padece una miocarditis leve de índole inflamatoria tras recuperarse de coronavirus y deberá hacer reposo hasta que se le desinflame la zona.

Fue por ese motivo que el delantero quedó descartado a último momento del clásico platense ante Estudiantes, que finalizó 0-0.

A través de un comunicado, la institución platense informó que “tras realizarse estudios cardiológicos complementarios se constató que el jugador Lucas Barrios padece una miocarditis leve de índole inflamatoria viral (edema leve de miocardio), efecto secundario del Covid-19”.

Los futbolistas luego de contraer Covid-19 son sometidos a una serie de chequeos médicos para determinar si están aptos para desarrollarse en la alta competencia, y en el caso del delantero de 36 años los estudios arrojaron que presenta una pequeña inflamación, por lo que “permanecerá con controles semanales hasta la resolución espontánea de dicho edema”.

El propio Barrios brindó un ejemplar testimonio y contó cómo le afectó esta inesperada noticia: “Sí, la verdad que estoy bien. Esto se me detectó en la semana después del cuadro que tuve. La verdad que me hubiese encantado estar en este partido, son hermosos para jugar, pero bueno las recomendaciones médicas son que tengo que parar un tiempo. No sé cuánto será: una semana, diez días, lo que fuese”.

El delantero del Lobo platense, en diálogo con ESPN, reveló que se recuperó dos veces del coronavirus, pese a que había generado anticuerpos. En este sentido, instó a que los demás clubes actúen del mismo modo para evitar complicaciones más importantes: “Está bueno que nosotros le demos el mensaje a la gente ¿no? Es la segunda vez que me agarra COVID-19. Tenía anticuerpos y todo y me agarró igual. Estoy viviendo este momento que obviamente no es lindo y a nadie le gustaría pasar por esta situación. Lo importante que es leve, puedo recuperarme y estar a disposición de nuevo”.

“Espero que todos los clubes tomen este ejemplo que Gimnasia hizo con los cardiólogos. Que tomen este ejemplo para tratar de que los jugadores estén chequeados antes de volver a la actividad porque piensan que son diez días y volvemos a jugar”, cerró.