https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 19.04.2021 - Última actualización - 7:36

7:29

El artista y arquitecto Carlos Monge desplegará sus nuevas obras en diversas exposiciones englobadas bajo el título "Antimágico". Se trata de piezas creadas en base a técnicas mixtas durante los primeros meses de 2021. Expresan los múltiples cambios que sufrió la Humanidad tras la irrupción de la pandemia.

Artes plásticas Pintar un mundo distinto El artista y arquitecto Carlos Monge desplegará sus nuevas obras en diversas exposiciones englobadas bajo el título "Antimágico". Se trata de piezas creadas en base a técnicas mixtas durante los primeros meses de 2021. Expresan los múltiples cambios que sufrió la Humanidad tras la irrupción de la pandemia. El artista y arquitecto Carlos Monge desplegará sus nuevas obras en diversas exposiciones englobadas bajo el título "Antimágico". Se trata de piezas creadas en base a técnicas mixtas durante los primeros meses de 2021. Expresan los múltiples cambios que sufrió la Humanidad tras la irrupción de la pandemia.

Durante los primeros meses de 2021 el artista y arquitecto santafesino se mantuvo activo. En ese lapso concibió, a través de la utilización de técnicas mixtas que combinan materiales sintéticos, aerosoles, crayones, pastas y carbonillas obras que reflejan la situación compleja que atraviesa el mundo. Esas piezas, que son en total más de veinte, serán puestas a la consideración del público en diversas muestras que se extenderán a lo largo de lo que resta de 2021, en las ciudades de Santa Fe, Rafaela y Nueva York y estarán abarcadas bajo el título "Antimágico"

Monge habló de los desafíos que impone para los artistas el mundo digital. "Yo prefiero seguir trabajando con mis manos", aseguró.Foto: Pablo Aguirre

La primera abrirá el jueves 22 de abril, al aire libre, en Don Lobo (sucursal Puerto Amarras). La segunda será el 29 de abril en Made (por amor al arte) de Sarmiento 3060. Luego, Monge participará en una muestra colectiva que se realizará en mayo en Tribus Club de Arte. A mediados de año, en agosto, parte de su producción se podrá observar en el Museo "Dr. Urbano Poggi" de la ciudad de Rafaela. En septiembre, expondrá en Nueva York, concretamente en el Consulado de la República Argentina. Finalmente, en octubre tendrá lugar el cierre de las muestras en Río de Gula (Dique II del Puerto de Santa Fe).

El reverso de la magia

Al tratar de desentrañar el origen del título de la muestra, Monge recuerda una situación que se produjo en 2020: el día 12 de marzo abrió una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNL y al día siguiente se suspendió prácticamente toda la actividad por la pandemia, abriendo paso a un momento inédito en la historia de la Humanidad. "A partir de ahí, todo fue por redes. Es la primera vez en la historia que pasa algo así. Apareció una barrera invisible en la comunicación y se hizo difícil realizar presentaciones formales. Esa barrera complejizó la relación entre las personas. Uno está conectado, pero al mismo tiempo está aislado. Por eso el título "Antimágico". Es todo mágico, pero como uno no puede verlo personalmente", reflexionó.

Todo ese contexto aparece expresado en las características de la obra, a pesar de que Monge continuó trabajando igual que antes. "Mis muestras siguen siendo ciento por ciento expresivas, pero la idea general de las obras que hice este año tienen que ver con el camino que tomamos todas las personas del mundo. Tener una buena comunicación, pero estando aisladas. Algo de eso se observa en las imágenes que presento. Se ven personas en situaciones de aislamiento, pero comunicadas a la vez con la naturaleza", señaló.

Foto: Gentileza Carlos Monge

Cruces

Ante la pregunta de los modos en que se cruza y relaciona esta nueva etapa de su obra con su producción anterior, que iba por otros caminos, Monge explica que "Te quiero" y "He oído", sus dos exposiciones anteriores eran totalmente distintas entre sí. "La primera, era totalmente reflexiva y personal. La segunda tenía que ver sobre la sociedad y el consumo. Esta tercera, en cambio, pone acento en la relación entre la naturaleza y los personajes", indicó. En el mismo sentido apuntó que esa barrera invisible que apareció en la vida de todas las personas con la irrupción de la pandemia se ve reflejada en sus producciones. "Sigo trabajando del mismo modo que antes y con las mismas técnicas, pero la idea central cambió totalmente", asegura.

Comunicación digital

En la nueva instancia en la cual se mueve la actividad artística surge un interrogante: ¿cómo será a partir de ahora la comunicación entre el artista y el público? Para Monge, una gran parte de ese contacto pasa por las redes y ese fenómeno se intensificará. "Eso pasó con mi última muestra. Por ejemplo, ahora tengo relación con una galería de California. Les mandé fotos por las redes y ellos las copiaron, las expusieron y las venden por esa vía. Mis trabajos están hechos igual que siempre, pero ellos lo muestran y venden en forma digital. Eso me provoca una sensación muy rara. Como artista, tengo que ver las obras de cerca y tocarlas para saber si me gustan o no. No sé cómo se manejará el mundo de acá en más, porque hay trabajos que son totalmente digitales, sin intervención de la mano del hombre. Yo, en lo personal, prefiero seguir trabajando con mis manos", asegura el artista. Sin embargo, admite que los nuevos hábitos para la exhibición y el consumo de las obras es "lo que nos toca y lo tenemos que transitar".

Foto: Gentileza Carlos Monge

Otras formas de comunicarse

Por Melina Piterbarg (*)

Carlos Monge es un artista que despliega su imaginación a través de la utilización de diversos recursos. En sus obras utiliza los elementos plásticos para simbolizar las diversas facetas del Ser: Humano y terrenal, espiritual y meditativo, visceral y expresivo.

Monge crea un ciclo que se inicia con la serie titulada "Te quiero", en donde reflejaba la exploración de sí mismo en relación con lo "otro". Allí se mostraban seres terrenales y a la vez angelicales en un proceso de búsqueda y conexión con lo desconocido.

Foto: Gentileza Carlos Monge

En la siguiente etapa, con la muestra "He Oído" empieza a retratar de forma irónica a una sociedad cada vez más poseída por los medios, los símbolos de status y las políticas del momento. Los personajes se encuentran en actitudes nerviosas y viscerales. Plagadas de imágenes Pop, muestran situaciones de conflicto que se anticiparon a una crisis que estaba latente. Se buscaba transmitir la necesidad de un cambio y toma de conciencia.

Este año, Carlos Monge exhibirá una obra que responde a una transformación global que ha irrumpido inevitablemente. La situación nos obliga a buscar otras formas de comunicación e intimidad. "Antimágico", es el título que él le otorga a esta serie, en la que reflexiona acerca del inicio de una nueva era: "Nos encontramos conectados más que nunca, y al mismo tiempo nos aislamos. Estamos entrando en un nuevo mundo que es a la vez mágico e inesperado, conocido y al mismo tiempo insólito."

(*) Curadora