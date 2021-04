El Tottenham despidió a Mourinho

El Tottenham, equipo que milita en la Premier League, anunció que su entrenador José Mourinho fue destituido de su cargo.

El DT portugués estuvo a cargo del equipo durante 17 meses, el pasado viernes igualó ante el Everton y se ubica séptimo en la tabla de posiciones.

"José y su cuerpo técnico han estado con nosotros en algunos de nuestros momentos más desafiantes como Club. José es un verdadero profesional que mostró una enorme capacidad de recuperación durante la pandemia. A nivel personal, he disfrutado trabajando con él y lamentamos que las cosas no hayan salido como ambos habíamos previsto. Siempre será bienvenido aquí y queremos agradecerle a él ya su cuerpo técnico por su contribución" expresó el presidente de la institución, Daniel Levy.

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS