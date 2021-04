https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 19.04.2021 - Última actualización - 8:38

8:34

De Venado Tuerto Miguel Pedrola fue designado en el Ministerio de Salud

Miguel Pedrola fue designado como Secretario en el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. La confirmación llegó sobre el fin de semana. Y la tarea principal, será coordinar políticas en todo el territorio santafesino, en lo relacionado a estrategias para hacer frente a la segunda ola de Covid 19.

El ex concejal de Venado Tuerto, en el inicio de la pandemia trabajó como asesor de la Municipalidad. Y más tarde, como coordinador en el sur provincial del equipo sanitario.

Posteriormente, contrajo el virus. Estuvo internado en el Hospital Gutiérrez y decidió dar un paso al costado.

“El Gobernador me planteó si podía dar una mano, y uno tiene que apoyar y estar presente en estos momentos difíciles. Así que voy a estar trabajando en el Ministerio en todas las cuestiones de salud relacionadas con el Covid 19 en todo el territorio santafesino. Es mucho el trabajo a realizar y planificar”, relató Pedrola.

Es la primera oportunidad en que Venado Tuerto cuenta con tres funcionarios en el Gabinete Provincial. Las dos primeras designaciones fueron la de José Freyre, como Secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, y la de Jorge Lagna, ahora a cargo del Ministerio de Seguridad.

Panorama Covid

En cuanto a la pandemia, “estamos en un momento muy complicado, aumentando el número de casos en forma importante, aunque no el número de personas internadas por causas Covid. Igualmente, las Terapias se están abarrotando por otros tipos de patologías. Con lo cual, hay que ir evaluando día a día las acciones para que el sistema de salud no se estrese, y no fallezcan personas por falta de cobertura”, precisó Pedrola.

La geografía santafesina “es muy distintas. El centro-norte en este momento está muy complicado, como Santa Fe, Rafaela y Reconquista. Rosario está en naranja, y Venado Tuerto está un poco mejor que el resto de la provincia”, añadió.

En la jornada de ayer, la ciudad reportó 6 nuevos casos, mientras que 23 personas accedieron al alta médica, aumentando a 10 el número de internados en Sala Clínica, y a 3 en Terapia Intensiva.

En relación a las medidas restrictivas, “como médico digo que tenemos que estar en Fase 1. Por el otro lado, tenemos a un Gobernado que escucha a mucha gente. Y entre todos tenemos que consensuar, teniendo en cuenta una realidad social, que va más allá de la salud”, indicó Pedrola.

Con lo cual, “hasta el momento, se están tomando las decisiones necesarias para que siga funcionando el sistema productivo. Y que el impacto negativo en lo económico sea el menor posible. Esto no quiere decir que quizás en algún momento haya que modificar alguna medida”, finalizó.