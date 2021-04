Rosario: una vecina rescató a una mujer que estaba siendo agredida sexualmente

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El hecho ocurrió este domingo en La Paz al 1600, en la ciudad de Rosario. El caso todavía presenta algunas dudas.

Este domingo un hombre fue aprehendido en su casa de La Paz al 1600, en el barrio del Abasto, Rosario, acusado de abusar sexualmente de una mujer de 23 años.

De acuerdo a trascendidos policiales, más allá de que todavía hay dudas sobre el suceso, el mismo no llegó a ser más grave debido a la intervención de una vecina que escuchó los gritos de la víctima y logró rescatarla.

La agresión a la mujer, que ocurrió en horas de la tarde, generó la reacción de un grupo de vecinos de la zona que se concentraron frente a la casa del sospechoso, lo insultaron y lo grabaron con sus teléfonos cuando la policía se lo llevó del lugar ya en horas de la noche.





Fuentes del Ministerio Público de la Acusación indicaron al medio La Capital que las actuaciones judiciales se iniciaron a partir de la declaración de una joven de 23 años, quien manifestó que este domingo cuando salía de trabajar (al parecer en una panadería) fue abordada por el sospechoso en vía pública.

De acuerdo a los datos que trascendieron de la denuncia, ese hombre la llevó hasta su casa de La Paz a 1600, donde intentó abusar sexualmente de ella. Según fuentes del MPA, la mujer se resistió y logró escapar al trabarse en un forcejeo con el agresor, y agregaron que una vecina advirtió lo que ocurría y llamó al sistema de emergencias 911.

Esa mujer se llama Laura y vive exactamente frente al lugar donde ocurrió la brutal agresión y, en diálogo con el mencionado medio, dijo: "A eso de las cuatro y diez de la tarde, yo llegaba a mi casa de lavar el auto. Escuché un fuerte golpe contra un portón. Me llamó la atención porque fue ruido seco. Enseguida escuché gritos de una mujer que pedía auxilio. 'Por favor, ayúdenme, por favor, me mata'. Y a su vez se escuchaba la voz de un hombre que lanzaba improperios: 'callate la boca, que te voy a matar'. Ante eso, llamé al 911".

Y agregó: "Cuando la escuché gritar, en lo único que pensé fue que era una chica de 23 años y que la estaban golpeando de una manera atroz. Ni lo pensé. Fue el instinto de ayudarla. En el mientras tanto, bajaron mis hijas que hacía un rato largo que venían escuchando gritos. Así que tomé un palo que estaba en la cochera. Entonces se abrió un portón de la casa, y salió una chica desnuda con un hombre, también desnudo ,que le pegaba la cabeza contra la reja del frente. Lo único que atiné a hacer fue saltar la reja para tratar de que el tipo no le hiciera daño", rememoró Laura.

La vecina señaló que vive enfrente de la casa donde ocurrió todo, pero remarcó que no conocía al agresor. "La policía llegó en dos minutos, pero nos dijeron que no podían ingresar a la casa sin una orden judicial. Entre los vecinos me ayudaron para volver a saltar la reja y sacar a la chica. Le dimos ropa incluso cuando todavía estaba adentro de la casa porque estaba en shock. Después llegó una ambulancia del Sies y la atendieron los médicos", agregó Laura.

"La chica nos contó que estaba caminando por Avellaneda y Pellegrini. En eso paró un auto, la tomaron por detrás y la subieron al coche en contra de su voluntad, amenazada y que la trajeron hasta casa. Eso fue todo lo que dijo. Después contó todo lo que sucedió adentro de la casa” cerró.

Al respecto, voceros del Fiscalía señalaron que la joven víctima fue trasladada al Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales, donde manifestó que no quería instar la acción penal y no autorizó a ser revisada por médicos policiales. Fue citada para este lunes a la Fiscalía para una entrevista en la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual para que pueda radicar la denuncia.

Desde el MPA se dispuso en la noche del domingo que el hombre sindicado como presunto abusador permanezca en calidad de aprehendido “hasta que se tomen declaraciones y luego se determinará su situación procesal, evaluando las diferentes líneas investigativas”.