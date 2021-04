Martorano: "Hay muchos contagios, son más agresivos y en personas muy jóvenes"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La ministra de Salud de la provincia pidió no infundir miedo pero sí apelar a la responsabilidad para sostener todos los cuidados, ante una curva de casos que va en aumento y una altísima ocupación de camas críticas. Rosario, Santa Fe y Rafaela entre las ciudades más complicadas.

"La situación es muy compleja", resumió la ministra de Salud de la provincia Sonia Martorano este lunes durante una conferencia de prensa en Rosario. La frase tiene varias explicaciones: una es que se prevé que los casos de Covid-19 se dupliquen en los próximos días si se atiende a la rápida contagiosidad que acompaña esta segunda ola; otra es que la ocupación de camas críticas es altísima en la provincia, tanto en el sector público como en el privado; una más es que se siguen observando reuniones sociales con mucha concurrencia y sin los resguardos recomendados (distanciamiento, barbijo, etc) y la última es que este fin de semana "hubo gente que me dijo que no conocía la gravedad de la situación".

Por todo eso, la funcionaria pidió dar un mensaje claro: "Hay muchos contagios, son muy graves, en personas muy jóvenes y tenemos camas, especialmente de terapia pero también en áreas generales, con una ocupación altísima. Además, el sistema de salud (el personal) está agotado y nos pide que hablemos con la gente para pedirle que se cuide".

"No es llevar miedo", insistió en varias ocasiones, pero remarcó que "debemos cuidarnos y evitar la socialización y los lugares de contagios que están siendo muy rápidos, más agresivos y en jóvenes".

Y la recomendación la hizo como médica pero también "como madre": "Es preferible tener una discusión o aguantar un berrinche con un hijo que estar, mañana, buscando una cama y verlo en un respirador". Porque "si no bajamos el nivel de contagios no vamos a tener la posibilidad de atender a todos".

"No es momento de juntarse a comer el asado, ni de pijamadas; es momento de quedarnos en casa, de no socializar y de hacer las tareas justas. Porque esta curva de contagios -que tiene un promedio de 2000 casos por día- es muy difícil de parar", insistió.

Para Martorano, está claro que el aumento de casos se hizo evidente luego de Semana Santa y "vino de la mano de personas que fueron a buscar el virus a otras provincias que ya estaban en una situación complicada". Según detalló, el lunes siguiente a ese fin de semana largo se presentaron personas con síntomas compatibles con Covid-19 y la positividad, luego de hacer el test, alcanzó el 60 %. Hoy se encuentra en un 45 %.

Bajo la lupa

La pregunta obvia es si habrá más restricciones: "Se verá la situación", sostuvo la ministra quien anticipó que podría haber nuevas reuniones en la fecha para evaluar el actual panorama epidemiológico, donde el dato que más preocupa es el alto nivel de ocupación de camas y el recurso humano, que no se puede ampliar como los cupos de internación, porque una atención en terapia intensiva requiere de una complejidad particular.

En cuanto a las escuelas, que en la provincia de Santa Fe sostienen la presencialidad alternada y en burbujas, Martorano evaluó que "dentro de los colegios no aumentaron los casos, pero "nos preocupa el entorno, la puerta, el afuera, el transporte público; eso y lo que viene a posteriori que son las reuniones" a la salida de clases.

"No está el foco en la presencialidad, pero si no cambiamos todos urgente tendremos que caminar hacia las restricciones", advirtió la ministra, para insistir en que "no es para asustar a nadie pero quiero que todos tomen conciencia" de la situación.

"Lo primero es estar informados: Hay muchos contagios, son muy graves, en personas muy jóvenes y tenemos camas, especialmente de terapias, con ocupación altísima", insistió.

Una ola "impactante"

En términos similares a los de la ministra se expresaba este lunes el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto. En una conferencia de prensa informó que en este momento el porcentaje de ocupación de camas a nivel provincial es del 87%, y aseguró que "hay lugares que están críticos". Detalló que no hay camas disponibles en el sector privado de Rosario y que el sector público tiene un 91 % de ocupación. En Santa Fe, el hospital Iturraspe tiene hoy solamente dos camas disponibles de UTI: una cama Covid y una no Covid. Tenemos que tener en cuenta lo que representa ese porcentaje en el número de camas", dijo el funcionario con suma preocupación.

Para Prieto, "esta ola es muy impactante, va a ser muy explosiva". Contó que hay sectores de la provincia más complicados: "Estamos teniendo una duplicidad en el número de casos en regiones como la de Rafaela o el sur de Rosario, pequeñas localidades. Y muchas derivaciones del interior porque la complejidad asistencial que dan las terapias intensivas no puede ser contenida en el territorio".

Y volvió a insistir en un dato que el Ministerio de Salud remarcó la semana pasada: "La población afectada es muy joven, y requiere internación entre el 2° y el 5° día, a diferencia de lo que pasaba el año pasado cuando la población más afectada era la de más de 65 años; hoy es de menos 60".

"En este momento sabemos que las variantes que están afectando a otros países tienen una gran agresividad y una gran contagiosidad, que es lo que la diferencia: la multiplicidad de casos que se vienen dando seguramente ya saturó el sistema y esta es una situación muy compleja", aportó.

800.000 más al país

Un avión de Aerolíneas Argentinas tenía previsto arribar este lunes por la noche desde Moscú con 800 mil dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V, por lo que la cantidad recibida en el país ascenderá a casi 9 millones desde el comienzo de la campaña de vacunación. Estas vacunas, sumadas a las recibidas durante el fin de semana, permitirán al país continuar con la campaña de inoculación, algo de lo que se tenía dudas la semana pasada debido a la imposibilidad de conseguir nuevas dosis y a que las distintas jurisdicciones se estaban quedando sin vacunas para aplicar.