Lunes 19.04.2021

Un total de 63 grupos de 4 personas relevarán la cantidad de ciudadanos en situación de calle y las condiciones en las que los mismos se encuentran viviendo.

A través de la UNR Lanzan en Rosario el censo de personas en situación de calle con más de 300 voluntarios

Este martes desde las 18 hasta las 23 horas, un total de 368 voluntarios llevarán a cabo el censo 2021 en la ciudad de Rosario para determinar la cantidad de personas en situación de calle. Se dividirán en 63 grupos grupos de 4 voluntarios cada uno, de entre 18 y menos de 60 años.



Cada voluntario contará con un formulario de 14 páginas en mano para observar o dialogar en la medida que las personas puedan o quieran contestar, teniendo en cuenta las condiciones y predisposición de cada uno.

Los puntos principales en los que se enfocan las preguntas son la localización, si la persona está sola o no, si tiene documentos de identidad o no, donde nació y dónde fue el último lugar de residencia, motivo y tiempo que lleva en la calle, relación o no con la familia, quién o qué entidad lo ayuda, si trabajó o no alguna vez, estado de salud, relación con sustancias, educación, entre otras cosas.

El último se realizó en el año 2017 y arrojó el dato de 389 en situación de indigencia. Estiman que esta cifra será ampliamente superada ante el aumento de porcentaje de la población por debajo del límite de la pobreza y debido a que se trata de un despliegue más extenso.

El Complejo de la Universidad Nacional de Rosario será la base logística, desde la cual saldrán los 63 grupos. También colaborarán las organizaciones sociales Manos Solidarias, Empoderar para Transformar, Rosario Ciudad Unida, Movimiento de Acción Solidaria, Refugio Sol de Noche, Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Integrarte Rosario, Padre Misericordioso, Jabes, Haciendo Lío, Todo por Amor y Rosario Solidaria.