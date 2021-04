https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Carlos Tevez no viajará a La Paz para jugar por la Copa Libertadores

Miguel Russo decidió que el apache no forme parte de la lista de convocados de Boca para viajar mañana a la capital boliviana, de cara al partido del miércoles ante The Strongest.

Crédito: Archivo

Miguel Russo, entrenador de Boca Juniors, decidió este lunes que Carlos Tevez no forme parte de la lista de convocados para viajar este martes a La Paz, de cara al partido del miércoles ante The Strongest por la Copa Libertadores.

Tevez se quedará en Buenos Aires, a pesar de que Boca tiene seis bajas por coronavirus, lesiones y suspensiones para ese encuentro, según lo definió Russo este mediodía.

Según pudo saber Télam, desde la semana pasada el cuerpo técnico boquense manejaba la idea de no convocar al capitán del equipo, de 37 años, y darle descanso para los próximos partidos, ante Huracán y Santos de Brasil. Tenés que leer Tevez se "pintó" el pelo de azul para jugar ante Unión Ante el nuevo escenario de contagios por Covid, y tras la lesión de Mauro Zárate el sábado pasado ante Atlético de Tucumán, se pensó que el entrenador podría cambiar su tesitura.

"Con esta camiseta jugaría siempre pero el que decide es Miguel y yo le hago caso", dijo Tevez después de la victoria de su equipo ante Atlético Tucumán por 3 a 1, por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Sin embargo, el entrenador "xeneize" mantuvo su postura y se lo comunicó esta mañana a Tevez, en una conversación en el predio de Ezeiza y donde le explico la idea de resguardarlo para los compromisos que vienen.

Boca jugará el miércoles próximo ante The Strongest de Bolivia desde las 19, por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2021. Con información de Télam

