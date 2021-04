https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 19.04.2021 - Última actualización - 18:59

18:52

El presidente de la Asociación Paranaense de Sóftbol, brindó su explicación luego de que la Policía interviniera en un evento deportivo realizado en el Estadio Mundialista de Softbol de Paraná.Dado que la cantidad de personas violaba las medidas sanitarias vigentes por la pandemia.

Tras las restricciones por la pandemia Paraná: el descargo de Andrés Gamarci tras la aglomeración de personas durante un partido de sóftbol El presidente de la Asociación Paranaense de Sóftbol, brindó su explicación luego de que la Policía interviniera en un evento deportivo realizado en el Estadio Mundialista de Softbol de Paraná.Dado que la cantidad de personas violaba las medidas sanitarias vigentes por la pandemia. El presidente de la Asociación Paranaense de Sóftbol, brindó su explicación luego de que la Policía interviniera en un evento deportivo realizado en el Estadio Mundialista de Softbol de Paraná.Dado que la cantidad de personas violaba las medidas sanitarias vigentes por la pandemia.

El presidente de la Asociación Paranaense de Softbol, Andrés Gamarci, brindó su mirada acerca de los acontecimientos que se vivieron durante el último fin de semana en el estadio Mundialista “Ingeniero Nafaldo Cargnel”.

En el comienzo, el dirigente aclaró: “Hace un mes aproximadamente tuvimos el Campeonato Nacional de Clubes, tuvimos la participación de muchos equipos de afuera, en un evento debidamente autorizado. En aquel momento habíamos clausurado las tribunas porque no está habilitada la presencia de público”.

Y también en relación a la primera notificación, Gamarci aclaró: “Lo que prestó a la confusión es que subalquilamos un espacio para un bar donde la gente se puede sentar a ver los paridos dentro del predio. Así fue como en las finales del campeonato hubo mucha gente en el bar y en los alrededores del estadio, porque como es sabido se puede estacionar el auto y ver los partidos desde afuera”.

Aunque reconoció: “En ese momento no cerramos un par de portones del fondo y hubo gente que ingresó a la cancha y estuvo en un lugar donde no correspondía. Por eso se labró el acta por parte de la Policía de Entre Ríos”.

Tras la aclaración, el nuevo titular de la APB (asumió a mediados de marzo), manifestó: “Este fin de semana fue un juego de Liga normal y como cualquier actividad al aire libre estamos autorizados. Esta vez no teníamos público, cercamos toda la zona, aunque había un número importante de personas, pero sucede que los equipos mueven alrededor de 20 personas, si sumás los árbitros y allegados tenés 50 personas en un solo partido”.

A lo que añadió: “No se repitió lo del Nacional de Clubes, donde tuvimos una infracción y asumimos la responsabilidad. No estaba en el momento que vino el oficial policial, el acta que se labró fue porque no se tenía en el momento la autorización en papeles de la actividad deportiva, no por exceso de público”.