Lunes 19.04.2021 - Última actualización - 19:27

19:25

Desgarradora despedida

A los 33 años, murió el hijo mayor de Scottie Pippen

Antron Pippen sufría problemas respiratorios crónicos. Jugó al baloncesto en la Texas A&M University, pero no llegó a ser profesional.

