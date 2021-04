Un fin de semana completo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Se jugó la 4ta fecha del Torneo Apertura "Raúl Eberhardt" de la Liga Esperancina de Fútbol. Argentino de López y Juventud Unida de Humboldt continúan como líderes de las zonas Sur y Centro respectivamente, mientras que Domingo Faustino Sarmiento goleó en Laguna Paiva y se subió a la cima en la Norte. Además, comenzaron el Torneo "Elba Selva" de Fútbol Femenino y el "Ariel Soto" de Fútbol Senior.

Este domingo se llevó a cabo una nueva jornada de fútbol en las canchas de la Liga Esperancina. El Torneo Apertura "Raúl Eberhardt", con la disputa de la 4ta fecha, llegó a la mitad de su desarrollo. El miércoles pasado se había jugado la 3ra fecha postergada por las lluvias del fin de semana anterior. Todavía falta bastante para la culminación de la primera fase, pero ya se empiezan a despegar algunos equipos.

Tras propinarle seis goles a Juventud en Laguna Paiva, Domingo Faustino Sarmiento se transformó en el nuevo puntero de la zona Norte. Los dirigidos por Javier Berzero sueñan con clasificar a los playoffs, instancia esquiva en las últimas temporadas. El Azul de Sarmiento es seguido de cerca por Unión de Santo Domingo, San Martín de Progreso y Unión de Esperanza, todos a un solo punto.

Juventud Unida de Humboldt es el líder indiscutido de la zona Centro. El "Ñato" se impuso en sus cuatro presentaciones. Tras vencer 1-0 a Libertad de Nelson en el Batistín Salvetti, el equipo que conduce Claudio 'Castor' Soria se encamina a la clasificación. A este gran presente se le suma la proximidad de la final postergada de la Copa Federación ante Studebaker de Villa Cañás (2 y 9 de mayo).

En la cima de la zona Sur, más allá de haber perdido sus primeros dos puntos, continúa Argentino de López. El Tino igualó 2-2 en casa ante Unión Progresista de San Carlos Sud. El cuadro que dirige Daniel Stanich el único que sacó diferencias dentro de una zona muy pareja, donde tres equipos comparten el segundo lugar: Santa Clara, Asociación Deportiva Juventud y el Depor sancarlino.

Estos fueron todos los resultados

Zona Norte: Deportivo Elisa 0 - Bartolomé Mitre (Esperanza) 0; Unión (Santo Domingo) - 1 Tiro Federal (Felicia) 1; Unión (Esperanza) - 0 San Martín (Progreso) 1; Juventud (Laguna Paiva) - 0 D.F. Sarmiento 6; Libre: Alumni (Laguna Paiva). Zona Centro: Juventud Unida (Humboldt) 3 – Libertad (Nelson) 0; Boca (Nelson) 0 – San Lorenzo (Esperanza) 1; Atlético Franck 2 – Atlético Pilar 2; Defensores del Oeste 2 – Argentino (Franck) 0. Libre: Sarmiento (Humboldt). Zona Sur: Belgrano (Sá Pereyra) 0 – Sportivo del Norte 1; Argentino (López) 2 – Unión Progresista 2; Central San Carlos 0 – Libertad (San Jerónimo Norte) 0; A.D. Juventud (Esperanza) 3 – Independiente (San Agustín) 0. Libre: Santa Clara FBC.

La que viene

Zona Norte: Alumni (Laguna Paiva) vs. Unión (Esperanza); San Martín (Progreso) vs. Deportivo Elisa; Bartolomé Mitre vs. Unión (Santo Domingo); Tiro Federal (Felicia) vs. Juventud (Laguna Paiva). Libre: D.F. Sarmiento. Zona Centro: Sarmiento (Humboldt) vs. Defensores del Oeste; Argentino (Franck) vs. Boca (Nelson); San Lorenzo (Esperanza) vs. Atlético Franck; Atlético Pilar vs. Juventud Unida (Humboldt). Libre: Libertad (Nelson). Zona Sur: Libertad (San J. Norte) vs. Argentino (López): Unión Progresista vs. A.D. Juventud (Esperanza); Independiente (San Agustín) vs. Belgrano (Sá Pereyra); Santa Clara FBC vs. Central San Carlos. Libre: Sportivo del Norte.

Ellas también juegan

El equipo de San Martín de Progreso de Fútbol Femenino.Foto: Gentileza Liga Esperancina

Este fin de semana comenzó el nuevo Torneo Apertura "Elba Selva" de Fútbol Femenino, en homenaje a la futbolista de la Selección Argentina que le marcó cuatro goles a Inglaterra en el Mundial no oficial de Fútbol Femenino de 1971. Para esta temporada participarán 7 equipos. Se enfrentarán todos contra todos tanto en el Apertura como en el Clausura, con una final absoluta en el cierre del año entre los ganadores de ambos certámenes.

Es el 2do año que se desarrolla el Fútbol Femenino dentro de la Liga Esperancina, luego del éxito de la temporada inicial en 2019, con la consagración de San Martín de Progreso.

Estos fueron los resultados de la 1ra fecha jugada el domingo en el Estadio Emiliano Sala, casa de San Martín: Central San Carlos 4 – Argentino (Franck) 1; Atlético Pilar 1 – Sarmiento (Humboldt) 3; San Martín (Progreso) 3 – Defensores del Oeste 7; Libre: Santa Clara FBC.

Los más veteranos volvieron a las canchas

Los Senior de Juventud de Esperanza.Foto: Gentileza Liga Esperancina

Por último, vale mencionar que el viernes arrancó el Torneo "Ariel Soto" de Fútbol Senior con la participación de 17 equipos distribuidos en zona Norte y Sur. Ariel Soto fue un jugador del Senior de la Asociación Deportiva Juventud que en febrero de este año perdió la vida. En su homenaje, el torneo fue bautizado merecidamente con su nombre.

En el inicio del certamen hubo partidos en Deportivo Nobleza, Alumni de Laguna Paiva, Atlético Franck y A.D. Juventud. En todas las fechas se disputarán dos compromisos por sede.