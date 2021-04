https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 19.04.2021 - Última actualización - 20:12

20:09

Una mujer que este domingo fue rescatada de una agresión decidió no instar la acción penal, indicaron desde la Fiscalía Regional

Confuso episodio Rosario: liberaron a un presunto agresor sexual porque la víctima se negó a denunciarlo Una mujer que este domingo fue rescatada de una agresión decidió no instar la acción penal, indicaron desde la Fiscalía Regional

El episodio no deja de ser confuso pero finalmente el bioquímico que había sido detenido la noche del domingo sospechado de haber intentado, en su casa del barrio Abasto, abusar sexualmente de una joven fue liberado luego de que la víctima decidiera no instar a la acción penal. Fuentes de la Fiscalía Regional confirmaron la liberación del sospechoso aunque aclararon que, más allá de la decisión de la víctima de no declarar, la investigación de lo sucedido continúa con medidas en curso.

Fuentes judiciales confirmaron que la chica de 23 años estaba citada para este lunes por la mañana en la Fiscalía de Delitos Sexuales pero no concurrió, entonces se decidió que personal de Trata de Personas la localizara y la trasladó a media mañana a la sede de la Fiscalía para realizar una entrevista previamente pactada con psicólogas para que tuviera un marco de contención adecuado para exponer su situación.

Sin embargo, indicaron los voceros consultados, la joven se retiró voluntariamente sin realizar esa entrevista. Momentos después volvió a ser localizada y se le ofreció llevarla otra vez ante la Fiscalía de Delitos Sexuales, pero ella "manifestó su intención de no hacerlo. Tiene derecho de no instar la acción penal y no declarar si es su voluntad".

"En relación al sindicado no hay al momento elementos para mantener la aprehensión", explicó el vocero consultado para agregar, no obstante, que "la investigación sigue abierta con medidas investigativas en curso".

El bioquímico había sido detenido la noche del domingo en su casa de La Paz al 1600 acusado de abusar sexualmente de una mujer de 23 años. Si bien el hecho primero trascendió como un secuestro, durante el transcurso esa idea fue perdiendo fuerza mientras tomaba más cuerpo la versión de que la víctima es una trabajadora sexual que habría llegado al lugar con su consentimiento. Pero una vez en esa casa se estima que fue víctima de una agresión.

En ese marco la muchacha comenzó a gritar pidiendo ayuda y la escena cambió radicalmente cuando, a partir de una vecina que la escuchó y decidió ir en su ayuda, varias personas comenzaron a agolparse frente a la casa con la intención de que la joven fuera liberada, lo cual fue logrado por la vecina que amenazó al presunto agresor con un palo.

Entre los vecinos que se concentraron frente a la casa algunos grabaron la situación. Así fue que comenzó a circular un video en el que el bioquímico, notoriamente drogado o alcoholizado, cuenta que le había pegado "una cachetada" a raíz de una pelea que tenía que ver con el servicio que habría acordado con la mujer.