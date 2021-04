https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 19.04.2021

21:58

Fisherton Identificaron el cuerpo encontrado el domingo dentro de un auto en Rosario Se trata de Nicolás Camara. En la cabeza tenía una bolsa de nailon encintada, esperan los resultados de la autopsia y otros estudios sobre el cadáver.

Este lunes fue identificado el cuerpo hallado el domingo sobre la avenida Jorge Newbery a primera hora de la mañana. Se trata de Nicolás Camara, de 30 años, y se logró su identificación plena al citar a sus familiares al Instituto Médico Legal para su reconocimiento. Sus allegados no pudieron arriesgar el móvil de la muerte y todas las hipótesis están abiertas excepto la de muerte natural, ya que sobre el cuello y la cabeza del cuerpo se encontró una bolsa de nailon que le impedía la respiración.

Desde el Ministerio Público de la Acusación sostuvieron que “aún no esta determinando causa de fallecimiento y de momento se espera el informe final de autopsia, las pruebas toxicológicas y los resultados de levantamiento de rastros del vehículo donde se lo encontró”, un Ford Fiesta. “No hay signos de violencia externa y se solicitaron otras pericias médicas para profundizar en la investigación”, señalaron voceros de Fiscalía.

Camara fue encontrado sin vida en el interior de un auto a unos 300 metros del aeropuerto de Fisherton. La víctima estaba sentada en el asiento del conductor del vehículo y tenía una bolsa de plástico en la cabeza. Si bien una primera versión indicaba que había sido encontrada maniatado luego no se comprobó. La investigación de lo sucedido está a cargo del fiscal de Homicidios Alejandro Ferlazzo, quien entre las primeras medidas ordenó la autopsia, de la que se concluyó que no presenta una “muerte traumática”, según trascendió.

A las 7.30, un Ford Fiesta gris a un costado de la ruta llamó la atención de los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que, al acercarse y observar la situación, se lo comunicaron de inmediato al Comando Radioeléctrico. El vehículo, dominio AC142FS, estaba estacionado sobre Jorge Newbery donde la traza de la avenida dobla hacia el sur.

La bolsa de nailon transparente estaba tapada en torno al cuello con cinta de embalar. A simple vista no presentaba signos de violencia ni heridas visibles. Y como el auto se encontraba cerrado y con las llaves puestas, solo hay que esperar que, como expresa una máxima de la medicina forense, “el cuerpo hable”. No descartan un probable suicidio no tradicional.

En ese marco el fiscal Ferlazzo ordenó las primeras medidas y en ese sentido personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) trabajó en el lugar del hallazgo en el levantamiento de rastros, la toma de testimonios entre los vecinos del lugar y el relevamiento de la escena en general.