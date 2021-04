https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 19.04.2021 - Última actualización - 23:01

22:46

"Es con profunda tristeza que compartimos la noticia de que nuestro querido padre falleció hoy en Minneapolis, Minnesota", dijo la familia en un comunicado.

Tenía 93 años Falleció el exvicepresidente de Estados Unidos Walter Mondale "Es con profunda tristeza que compartimos la noticia de que nuestro querido padre falleció hoy en Minneapolis, Minnesota", dijo la familia en un comunicado. "Es con profunda tristeza que compartimos la noticia de que nuestro querido padre falleció hoy en Minneapolis, Minnesota", dijo la familia en un comunicado.

Walter Mondale, una destacada voz liberal demócrata de finales del siglo XX que fue vicepresidente de Estados Unidos bajo Jimmy Carter y perdió en un deslizamiento histórico ante Ronald Reagan en las elecciones presidenciales de 1984, murió el lunes a los 93 años, dijo su familia.

"Es con profunda tristeza que compartimos la noticia de que nuestro querido padre falleció hoy en Minneapolis, Minnesota", dijo la familia en un comunicado.

Mondale, el primera candidato presidencial de un partido importante de EE. UU. que eligió a una mujer como compañera de fórmula, creía en un gobierno activista y trabajó por los derechos civiles, la integración escolar, la protección del consumidor y los intereses agrícolas y laborales como senador y vicepresidente de EE. UU. Durante el turbulento mandato de Carter. presidencia de 1977 a 1981. También se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Japón de 1993 a 1996 bajo Bill Clinton.

Ampliamente conocido como "Fritz", Mondale fue el candidato demócrata en 1984 contra Reagan, un popular republicano en funciones que había derrotado a Carter cuatro años antes y eligió a la congresista demócrata de Nueva York Geraldine Ferraro como su compañera de fórmula a la vicepresidencia Pero Mondale sufrió una de las peores derrotas en una elección presidencial de Estados Unidos, perdiendo en 49 de los 50 estados y llevando solo a su Minnesota natal, así como a Washington, DC Fue la primera de dos veces que Mondale fue enviado al retiro político por una aplastante derrota.

Dieciocho años después, los afligidos demócratas de Minnesota suplicaron a Mondale, entonces de 74 años, que se postulara para el Senado después de que el senador Paul Wellstone muriera en un accidente aéreo 11 días antes de las elecciones de 2002. Mondale perdió por poco ante el republicano Norm Coleman, quien lo describió como el representante canoso de una época pasada.

Durante su carrera contra Reagan, Mondale prometió a los estadounidenses que aumentaría sus impuestos, un voto que ayudó poco a su candidatura. "Hablo en serio. Al final de mi primer mandato, reduciré el déficit presupuestario de Reagan en dos tercios", dijo Mondale durante su discurso en San Francisco al aceptar la nominación presidencial demócrata de 1984. "Vamos a decir la verdad. Debe hacerse, debe hacerse. El Sr. Reagan aumentará los impuestos, y yo también. Él no se lo dirá. Yo solo lo hice". El comentario ayudó a hundir su campaña. Incluso años después, no se arrepintió. "Estoy muy contento de haberlo hecho", le dijo a PBS en 2004. "Es algo por lo que me sentí bien y pensé haber dicho la verdad".

A principios de ese año, Mondale hizo una memorable broma política cuando, durante un debate de las primarias, trató de representar a Gary Hart, un rival por la nominación presidencial de su partido, con estilo y sin sustancia al preguntar: "¿Dónde está la carne?" La frase, tomada de un comercial humorístico de hamburguesas popular en ese momento, afectó la campaña de Hart.

Mondale era un protegido del también liberal de Minnesota Hubert Humphrey, también senador y vicepresidente, que perdió las elecciones presidenciales de 1968 ante el republicano Richard Nixon. Mondale sirvió en el Senado desde 1964 hasta que fue elegido vicepresidente en la victoria de Carter en 1976 sobre el actual republicano Gerald Ford, quien se había convertido en presidente después de que Nixon renunciara en 1974 debido al escándalo de corrupción de Watergate. Se convirtió en un vicepresidente más comprometido que muchos de los que lo precedieron. Jugó un papel clave en reforzar la relación a veces deteriorada entre la Casa Blanca de Carter y el Congreso controlado por los demócratas.