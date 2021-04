https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Crece la preocupación

Boca: Andrada fue aislado por contacto estrecho de Covid-19 y no viaja a Bolivia

El Xeneize enfrenta a The Strongest en la altura de La Paz y presentará un equipo alternativo. Russo decidió además cuidar a Tévez de cara a la seguidilla de partidos y no podrá contar con Fabra, suspendido.

Esteban Andrada tampoco podrá participar en el debut de Boca por la Copa Libertadores. El arquero xeneize fue desafectado de la delegación que partirá rumbo a Bolivia, para enfrentar este miércoles a The Strongest, por la primera fecha de la fase de grupo del certamen internacional, debido por ser contacto estrecho de un caso positivo de COVID-19. Si bien no se confirmó que Andrada haya contraído la enfermedad, ya que lo mandaron a hisopar y aún esperan por los resultados, el cuerpo técnico y médico del club decidió que el guardameta no viaje a La Paz para el duelo copero. Se trata de un partido muy difícil en los 3.600 metros de altura donde el conjunto azul y oro buscará conseguir un buen resultado. Su lugar entre los arqueros de la delegación iba a ser para el juvenil, Agustín Lastra, pero por cuestiones administrativas, ya que se había cerrado la lista de viajeros elevada a la Conmebol para armar la burbuja sanitaria, no podrá ir como tercer guardavallas. En tanto que Agustín Rossi será nuevamente titular como ante el "Decano" y Javier García oficiará de suplente. Además, el lunes se le hicieron los estudios previstos a Mauro Zárate luego de que el sábado saliera con una molestia muscular en el gemelo izquierdo, durante el primer tiempo del partido ante Atlético Tucumán, y estos determinaron una "lesión grado uno (desgarro)". Russo mantuvo su tesitura de que Tevez no viaje: allegados al cuerpo técnico le dijeron a Télam que desde la semana pasada el entrenador tenía la idea de no convocar al capitán, de 37 años, y darle descanso para tenerlo en forma para los próximos partidos ante Huracán y Santos, de Brasil, del técnico argentino Ariel Holan, el martes 27 en la Bombonera. Tenés que leer Carlos Tevez no viajará a La Paz para jugar por la Copa Libertadores Con el nuevo escenario (el plantel tiene siete bajas obligadas entre contagios de Covid-19, la lesión de Zárate y la suspensión por tres jornadas de Frank Fabra, que recién podrá reaparecer en la segunda rueda copera), se abría la posibilidad de que el entrenador pudiese cambiar de parecer, algo que finalmente no sucedió. Entonces, las ganas del ídolo boquense quedaron truncas: "Yo con esta camiseta quiero jugar siempre", dijo Tevez luego del triunfo por 3-1 ante Atlético Tucumán el sábado pasado. Pero esta mañana Russo habló con el "Apache" y le comunicó los motivos de su decisión de no llevarlo a los 3.650 metros de altura de La Paz. Posible formación El posible equipo titular del actual bicampeón argentino para jugar en Bolivia se conformaría entonces con Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Agustín Almendra o Nicolás Capaldo, Alan Varela o Leonardo Jara y Cristian Medina o Nicolás Capaldo, Agustín Obando; Sebastián Villa y Franco Soldano. El resto de los convocados que completarán la nómina de 22 futbolistas que viajarán a Bolivia, según confirmó Boca este lunes, serán Javier García, Eros Mancuso, Nicolás Valentini, Renzo Giampaoli, Agustín Sandez, Ignacio Fernández, Gonzalo Maroni, Exequiel Zeballos y Luis Vázquez. incógnitas El primer interrogante pasa por el posible regreso de Capaldo a su vieja posición de volante, ya recuperado de coronavirus (hoy su PCR dio negativo). Y también falta confirmar si seguirá Cristian Medina y si lo cuidarán a Agustín Almendra, quien salió en el segundo tiempo ante el albiceleste norteño con un golpe en el tobillo izquierdo. Almendra, de 22 años, dijo que se encontraba bien: "Fue un golpe, nada más. Estoy contento por este momento. Se que la altura de La Paz es difícil, pero confiamos en nuestras fuerzas", señaló en diálogo con TyC Sports. El volante recordó cuando el año pasado -por temas personales- quiso dejar el fútbol profesional: "Boca tuvo que ver mucho en todos los sentidos, porque si no hubiese sido por el club no sé dónde estaría ahora. En un momento quise dejar el fútbol y acá siempre estuvieron a mi lado. Gracias a ello hoy tengo este presente". Mientras que Medina, el otro volante que podría salir del equipo, contó sus sensaciones a la prensa después de haber marcado su primer gol en primera el fin de semana pasado ante Atlético Tucumán. "Me llevé la camiseta para encuadrarla. Es mi primer gol en primera y no me lo puedo olvidar. Me acordé de todos los que me ayudaron para que llegue a Boca", dijo emocionado el futbolista en un club de barrio de la localidad bonaerense de Malaver. La otra incógnita es si el juvenil Alan Varela seguirá como volante central o ingresará en su lugar Leonardo Jara, para aportarle más experiencia en ese sector del campo. Esta mañana se conocieron los resultados de los PCR que confirmaron los tests rápidos que dieron positivos de Edwin Cardona, Marcos Rojo, Carlos Zambrano y Jorman Campuzano, quienes estarán aislados por 10 días. Tampoco Frank Fabra podrá jugar en Bolivia por tener que cumplir las tres fechas de suspensión, tras ser expulsado ante Santos por las semifinales de la Copa Libertadores de la temporada pasada. Otros cuatro futbolistas que integran la lista de 35 de la Libertadores no viajarán por estar en proceso de recuperación y ellos son Eduardo Salvio, Diego "Pulpo" González, Cristian Pavón y Aaron Molinas, totalizando así 10 ausencias por razones de salud, una por suspensión (el mencionado Fabra), más la de Tevez por decisión de Russo y la de Lastra por cuestiones administrativas. En otro orden, el lunes firmó su contrato hasta 2025 el juvenil santafesino Luis Vázquez, goleador de la reserva, quien ya alternó minutos en primera división. Boca viajará mañana a las 9 desde Ezeiza en vuelo chárter rumbo a Santa Cruz de la Sierra, donde se entrenará por la tarde en el estadio de Oriente Petrolero, para luego pasar la noche previa al partido en esa ciudad y viajar a las 10 del miércoles a La Paz, tratando de mitigar en lo posible los efectos de la altura, algo por lo que justamente fue marginado Tevez. El regreso tendrá lugar apenas finalizado el encuentro, para preparar el partido del sábado ante Huracán, por la undécima fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional. El martes 27, como queda dicho, Boca será local ante Santos por la Copa Libertadores, dentro de un cronograma de partidos que abarcará una decena de presentaciones en 30 días. Boca visitará el miércoles desde las 19 de Argentina a The Strongest, en La Paz, por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2021, con arbitraje del colombiano John Ospina.

