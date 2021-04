Así quedaron las tablas de posiciones finalizada la fecha 10

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Colón sigue puntero de la Zona A y tiene un partido fundamental la próxima fecha ante Racing. Unión quedó afuera de la zona de clasificación pero si le gana a Independiente el próximo fin de semana podría volver a ingresar.

Este lunes finalizó la fecha 10 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que tendrá unas apasionantes 3 últimas fechas, donde se definirán los clasificados a la siguiente ronda.

En la Zona A, Colón sigue puntero con 21 y lo sigue River con 18 y Estudiantes 16. Con 15, están San Lorenzo, Racing y Central.

En la próxima fecha, el Sabalero visita a La Academia en Avellaneda, en un encuentro fundamental por la clasificación.

En la Zona B, domina Vélez con 22 y, con 16, están Boca, Independiente, Talleres y Lanús. Unión tiene 14 y la próxima fecha recibe al Rojo de Avellaneda, con la obligación de sumar de a tres para prenderse en la zona de clasificación nuevamente.

Otros partidos claves de la fecha 11 son: Lanús vs Vélez, River vs San Lorenzo, Estudiantes vs Central y Atlético Tucumán vs Talleres.