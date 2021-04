Estados Unidos recomienda "no viajar" a la Argentina

El Departamento de Estado estadounidense incluyó este martes a la República Argentina en el listado de naciones a las cuales recomienda “no viajar” por el “riesgo sin precedentes para los viajeros” que tiene la pandemia de coronavirus.

La Argentina forma parte de casi el 80% de los países en todo el mundo que fueron incluidos en la lista de los destinos que se deben evitar para no arriesgarse al virus. Brasil, que registra el tercer número más alto de casos y la segunda cifra más alta de muertes en el mundo, también está incluido.

Hasta el momento, 34 de aproximadamente 200 países han sido catalogados como “Nivel 4: no viajar”. Entre estos países las autoridades de relaciones exteriores incluyeron, entre otros, a Chad, Kosovo, Kenia, Brasil, Argentina, Haití, Mozambique, Rusia y Tanzania.

“Esta actualización supondrá un aumento significativo del número de países en el nivel 4: No viajar, hasta aproximadamente el 80% de los países de todo el mundo”, informó por medio de un comunicado el Departamento de Estado.

As travelers face ongoing risks due COVID-19, we have updated our Travel Advisories to better reflect @CDC’s science-based Travel Health Notices. We also considered logistics like testing availability and travel restrictions for U.S. citizens. https://t.co/Eu0gas8DZg. pic.twitter.com/R7GMnk8DIN