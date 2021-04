https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 20.04.2021 - Última actualización - 13:12

13:09

El presidente de México, recibió este martes la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y Oxford contra el coronavirus, al final de su conferencia de prensa diaria.

Coronavirus en México López Obrador recibió la primera dosis de la vacuna AstraZeneca El presidente de México, recibió este martes la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y Oxford contra el coronavirus, al final de su conferencia de prensa diaria.

"Hago un llamado a los adultos mayores, para que todos nos vacunemos, no hay ningún riesgo, para empezar no duele la vacuna, me la colocaron en el mismo brazo (izquierdo) donde tengo todavía la marca de cuando éramos niños, que nos vacunaban, no sé si para sarampión o la viruela" dijo el mandatario de 67 años.

"Quiero hacer una convocatoria a todos los adultos mayores que se están quedando sin aplicarse la vacuna, por alguna precaución que tengan, quiero decirles que estamos seguros que no hay ningún riesgo, ningún peligro, que no hay reacciones graves", añadió.

Pese a ese llamamiento, el mandatario subrayó que vacunarse y protegerse no es obligatorio: "Nada se hace por la fuerza, todo por la razón y el derecho, somos libres y debemos ejercer nuestra libertad a plenitud".

Tenés que leer

Agregó que su objetivo es convencer y persuadir, pero "si deciden no aplicarse la vacuna son libres, están en su derecho; pero tenemos la obligación de informar, de protegernos frente a la pandemia".

López Obrador había dicho que tenía pensado ser inmunizado en privado, pero decidió hacerlo público tras los efectos adversos reportados con la AstraZeneca en la Unión Europea y el Reino Unido, algo que tanto el ente regulador del bloque, sus pares británicos y hasta la propia Organización Mundial de la Salud indicaron que ocurre en "casos inusuales".

Según cifras de la Agencia Europea de Medicamentos, se detectaron solo 222 casos de trombosis atípicas tras 34 millones de inyecciones realizadas con AstraZeneca en los 30 países del bloque.

México y Argentina tienen un acuerdo bilateral para producir en conjunto al menos 200 millones de dosis de AstraZeneca para América Latina.

Con información de Télam