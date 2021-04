¿Qué necesita Unión para clasificar?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por empezar, ganarle a Independiente el sábado, que es un rival directo; después llegará la visita a Defensa y Justicia, otro que no tiene margen para nada y deberá vencer a Arsenal o quedará afuera. Y en la última, ni más ni menos que el clásico. Para colmo, la diferencia de gol de Unión es negativa.

Unión lo visibilizó en las últimas fechas. Le ganó a Boca y entró en el grupo de los cuatro que irán a la fase final, perdió con Talleres y salió. Así como está a dos puntos del segundo, también vale decir que está a la misma cantidad de puntos del quinto, que es Lanús, que está quedando afuera y que hasta hace un par de fechas era un protagonista indudable de este grupo 2 que promete una definición apasionante. Para sus propios intereses, a Unión no le queda otra que ganar el sábado. No es una necesidad, es una obligación. Y aún ganando, necesitará de otros resultados para saber si quedará adentro o no. Una victoria lo llevará a 17 puntos, pero precisará indispensablemente de un triunfo de Atlético Tucumán ante Talleres y de un triunfo de Vélez ante Lanús. Pero será el paso inicial para abrigar esperanzas. Y luego deberá completar la cosecha con otros dos buenos resultados, quizás otro triunfo y un empate, en los partidos con Defensa y Colón con el que cerrará la etapa clasificatoria.

El que tiene, a priori, el fixture más complicado es Lanús. Y por lejos. Enfrenta ahora a Vélez (que todavía necesita de un empujoncito más para asegurar la clasificación), luego a Boca y por último a Talleres. Y Atlético Tucumán, con dos puntos menos que Unión y con chances matemáticas que se extinguirán si no gana los tres partidos, será una especie de "juez" de la clasificación de Talleres (al que recibe el fin de semana) y de Independiente (al que visita en la penúltima fecha).

Cuando Unión juegue el clásico en la última fecha con la necesidad de sacar un buen resultado (ganar o en el mejor de los casos empatar), Lanús y Talleres también podrían disputar un partido decisivo para los dos. Se sacarían puntos que podrían "beneficiar" a Unión. Pero Unión tiene que pensar que lo más importante lo debe hacer Unión. Y lo que debe hacer es ganar el sábado como condición absolutamente indispensable. Si no lo logra, las chances se reducirán muchísimo. Máxime perdiendo, porque ya Independiente, por ejemplo, le sacará una ventaja de 5 puntos con 6 por jugarse. Y si de Boca, Talleres y Lanús, al menos dos ganan, ya estará virtualmente con la "soga al cuello" porque habrá tres equipos por lo menos que le sacarán 5 puntos. Y con Vélez, la diferencia se tornará inalcanzable (hoy le lleva 8 puntos de ventaja con 9 por jugarse).

El fixture no es accesible para Unión. Necesita ganarle el sábado a Independiente como rival directo, pero Defensa y Justicia (que juega el interzonal con Arsenal), también está en condiciones de arrimarse, aunque depende de ganar todos los partidos. Y si vence al equipo de Rondina, llegará con alguna chance -remota, pero chance al fin- para recibir a Unión en Florencio Varela. Y en el último partido, visitará al rival de todos los tiempos, en un partido que siempre supone una presión extra por más que podría enfrentarse con un Colón ya clasificado.

Esa definición podría ser realmente apasionante, porque depende de la ubicación que ocupen en la tabla, si los dos clasifican podrían volver a enfrentarse. Por ejemplo, Colón está primero desde que empezó el torneo y si mantiene esa posición se medirá con el cuarto del grupo de Unión, puesto al que Unión podría llegar en el caso de clasificar porque hay un detalle que es negativo: Unión es el único equipo, de los que pelean allí arriba, que tiene una diferencia de gol negativa. Y esto, pensando en el hipotético caso de un empate en puntos, podría determinar su eliminación porque está en clara desventaja con el resto.

Hoy es tarde para arrepentimientos, pero hubo una trilogía de partidos que Unión lamenta: los tres empates con Gimnasia, Newell's y Sarmiento. A Gimnasia le ganaba, lo tenía controlado y se lo empatan con una desconcentración inadmisible; con Newell's pudo aprovechar el esquema mezquino del rival y lo mismo pasó con Sarmiento, cuando tampoco pudo mover el 0 a 0. Uno o dos de esos partidos se pudieron ganar y hoy la historia sería distinta, o al menos más desahogada. Ahora, las exigencias aumentaron y no hay margen para el tropiezo.

Las copas también cuentan...

Varios de los que pelean arriba por la clasificación, juegan copas internacionales. Por ejemplo, Vélez juega este martes con Flamengo y Boca este miércoles ante The Strongest, al igual que Defensa y Justicia en Ecuador ante Independiente del Valle.

Pero Independiente, que es el próximo rival de Unión, jugará este miércoles en Bolivia ante Guabirá y volverá a jugar el miércoles de la semana que viene, ambos partidos por la Sudamericana.

El miércoles de la semana que viene, Defensa y Justicia -que luego recibirá a Unión- jugará en Buenos Aires por la Libertadores frente a Universitario de Perú y volverá a jugar el martes 4 de mayo de local frente a Palmeiras, razón por la cual el choque ante Unión seguramente se acomodará para el sábado 1 de mayo (si es que se programan partidos para ese día).

También Lanús va a jugar la Sudamericana. Este jueves jugará en Venezuela ante Aragua, la semana que viene jugará de local el jueves y el primer jueves de mayo deberá viajar a Colombia. Talleres, por su parte, jugará este jueves en Córdoba, el miércoles de la semana que viene en Colombia y el miércoles siguiente en Brasil. Será otro de los equipos que tendrá que afrontar partidos consecutivos en el momento de las definiciones, algo que podría jugar "a favor" de Unión, siempre que el Tate aproveche haciendo lo suyo: es decir, ganando.

De más está decir que Boca y Vélez también volverán a jugar, tanto la semana que viene como la posterior. Conclusión: todos los equipos que están por encima de Unión -y Defensa que está por debajo- arrancan a partir de esta semana su participación internacional jugando en forma contínua por la Sudamericana y Libertadores.

Opinión

Los de arriba deben aparecer

Por Enrique Cruz (h)

Desde aquél gol de Juan Manuel García que le dio la victoria ante Patronato, Unión entró en una sequía preocupante de goles por parte de los que más cerca están del arco rival. Con Gimnasia convirtió Cañete (volante mixto), con Newell's y Sarmiento terminó con el arco en cero, con Vélez convirtió Calderón (defensor), con Boca marcó Peñailillo (marcador-volante) y con Talleres terminó con el arco en cero. Seis partidos sin que algún delantero (o los que juegan más adelantados) lleguen al gol.

El último festejo de un delantero. Juan Manuel García acaba de marcar ante Patronato, en la victoria en el Grela por la cuarta fecha. Después, hubo seis partidos en los que Unión llegó al gol a través de algún volante o defensor.Foto: Mauricio Garín

Se le cayó el promedio a García, que venía muy bien hasta esta seguidilla de partidos en los que no pudo convertir. Cuando vino a Unión, García no traía una eficacia de artillero implacable, pero en Unión la mejoró y se ganó el puesto, despojando al Cuqui Márquez. Aún así, sus números siguen siendo mejores que los del ex Unión, que vino a Santa Fe despertando otra expectativa, por el momento incumplida en cuanto al aporte goleador.

Zenón y Gastón González son los que más jugaron como laderos de García, pero la función de ambos en el equipo a veces los obliga a tener que aportar mucho despliegue para el retroceso y para ubicarse como volantes cuando Vera y Peñailillo tienen que pararse como marcadores de punta y así formar la línea de cinco. También jugó Machuca en varias ocasiones como titular, más acostumbrado a la función de extremo y cerca del gol en el partido contra Sarmiento. En tanto que Márquez, Insaurralde y Borgnino entraron en varios partidos sin poder modificar nada.

Para ganar, son necesarios los goles. Unión fue un equipo que convirtió bastante en la Copa Maradona, pero que en esta Copa no ha tenido la eficacia suficiente. En ese aspecto, fue de mayor a menor. Arrancó creando muchas situaciones de gol ante Atlético Tucumán, Huracán y Lanús en los primeros partidos, pero ese promedio fue disminuyendo considerablemente. Y ni qué hablar de la eficacia. Un tema a mejorar. Y urgente.