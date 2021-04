Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 20.04.2021 - Última actualización - 14:24

14:05

El mejor ejército

ALFREDO SALOMÓN

"Cuando el Gral. don José de San Martín dijo 'el mejor ejército que puede tener una Nación es la educación', no anduvo con rodeos y fue totalmente claro. En este momento pienso lo que pasa con las escuelas que nos educan y nos sacan de la ignorancia. Con esto de la pandemia, el gobierno de Alberto y de la 'abogada exitosa', no permite la asistencia a los establecimientos educativos en ningún nivel de enseñanza, con el argumento del posible contagio por Covid 19. En tal sentido, los padres de los alumnos, en general no están nada de acuerdo porque la experiencia demostró cabalmente que la escuela no es lugar de contagio. Por lo tanto acá hay 'gato encerrado', es decir, alguna otra causa que no nos quieren develar. Todos sabemos que Alberto obedece ciegamente lo que le ordena la 'arquitecta egipcia', la que, por su manera de gobernar, se inclina hacia la ignorancia. Por lo tanto, debemos insistir en que la educación es una prioridad, y como tal no se debe suspender, a pesar de las amenazas kirchneristas para lograr su objetivo. San Martín nos inspira y nos protege desde el más allá. Muchísimas gracias por el espacio".

****

Pasá si podés

UN VECINO DE AV. FREYRE

"Todos los días, de todas las semanas, de todos los meses y años, se vuelve imposible transitar por la vereda oeste de Av. Freyre al 2800. Porque allí se estacionan sobre la vereda varios vehículos que esperan a sus dueños. Esto sucede con la vista gorda de cuanto funcionario público pasa por el lugar, incluidos dirigentes políticos del gobierno municipal con cargos de mayor nivel en el estamento encargado de dictar las normas de convivencia ciudadana, el Concejo Municipal. Es inadmisible que se perjudique la libre circulación en el espacio público. A cualquiera le harían una multa si deja estacionado el auto sobre la vereda en la puerta de su garaje. Pues bien, aquí hay muchos autos sobre la vereda y ninguna multa. Muchas gracias por el espacio".

****

Volumen estrepitoso

CARLOS A. MUÉS

"No me canso de pregonar lo hermoso de nuestro puerto. El cambio que se desarrolló en los últimos años ha sido total. Bellos paisajes, movimiento de personas que le han dado vida. El nuevo centro comercial a cielo abierto, pensado muy bien, con fácil acceso, estacionamiento soleado, es un lugar confortable. Somos un grupo de gerontes que los sábados y algún domingo nos deleitamos al compartir la mesa de un café. Pero hace un tiempo que es imposible mantener una conversación fluida por la contaminación sonora del lugar. Lo mismo le sucede durante la tarde a las señoras, que han dejado de concurrir por el mismo motivo. Aducen los propietarios que el volumen sonoro se maneja desde otro emprendimiento que no ha dado curso a las reiteradas quejas que han hecho. Deseo informarles que en esos horarios la juventud no está presente, que es la que disfruta de esos sonidos estrepitosos que a nosotros nos atormentan. Espero que alguien tome cartas en el asunto y que regulen el volumen segmentando por el público que asiste en los distintos horarios. Espero que la máquina de impedir se deteriore al efecto".

****

Aumento tarifas EPE

CARLOS LUPOTTI

"Viendo el pedido de aumento tarifas eléctricas y dado su reconocimiento, sugiero rever la política respecto de quienes utilizan electricidad sin pagarla. Deberían descolgar a los enganchados. No hay derecho a que se pague entre todos a los enganchados. Además deberían revisar las remuneraciones salariales. Muchas gracias".

****

Llegan cartas

La bicicleta de Luis Arturo (IV)

LUIS ARTURO

Esta mañana, mientras intentaba cruzar la calle, una conversación fuera de tono picó mi curiosidad, incitando a escuchar asuntos ajenos, convirtiéndome en oidor involuntario.

Dos personas procuraban explicar el mismo rumor, pero, por lo que sospecho, no manejaban iguales noticias, por la manera en que, poco a poco, iban acalorando sus ánimos.

¿Qué ocurre cuando nos damos cuenta de que presumimos ignorando de qué se trata?

Muchas veces intervenimos en diálogos donde el protagonista principal de la charla se encuentra ausente. Este cabildeo deja al descubierto que somos capaces de mostrar cobardía. No vacilamos en amonestar, si dudamos, poseer la suficiente experiencia para enfrentar a los que tienen una percepción diferente. Nos prevenimos a través de los medios, sobre la economía, la política, eventos sociales, deportivos, culturales.

Algunos vecinos, se ocupan de mantenernos al tanto de lo que sucede en el barrio, los infortunios que padecen los conocidos. Armamos una perspectiva aproximada de los acontecimientos. Una parcialidad de lo que realmente ocurre. Informar no es lo mismo que formar, aunque lo insinué.

La educación tiene que ver con razones mucho más profundas. Se enseña a partir de la cuna. En lo cotidiano, el día a día. Entran en juego cuestiones de rigor que abarcan lo ético, lo moral, las buenas costumbres y como nos habituamos para relacionarnos.

No es natural desarrollarnos sin amor. Contradecimos, aguardando hacer valer un punto de vista, sin contemplar que otros, tengan los adecuados, existiendo la posibilidad que no encajen a como pensamos. Creemos estar lo suficientemente orientados para ampliar estos argumentos, pero aparece un tercero con una impresión distinta y todo se vuelve un pandemonio.

Nada garantiza que mi criterio sea el correcto. Las convicciones se afirman sobre hechos concretos. Haber participado, da fe sobre lo que sostenemos. No tenemos necesidad de impugnar para sustentar lo que alegamos. Las polémicas resultan manifestaciones estériles. Es absurdo alterar un enfoque cuando estamos alertados sobre lo que aspiramos, aunque no sea evidente.

Estos vicios que adquirimos, viviendo, nos persuaden que elegimos el camino de la verdad. Una situación relativa. La impronta sería deducir lo que acontece en la vereda de enfrente, por ahí encontramos casualidades que justifican una cercanía voluntaria hacia los demás. Advertir lo extraño es pensar por cuenta propia. Sin el prójimo no es posible ser.

Confundido atravieso las calles cuando creo que ensayo lo que pretenden imponerme. Noto entusiasmado que muchos me aman sin coincidir con aspectos de como interpreto la realidad. Esto es una certeza. Una aproximación.

Por suerte para quienes concebimos a Dios, este, existe, para provocarnos. Se nos manifiesta variable ya que nunca permanece insensible. Lo asombroso, es que sea el autor de la duda, esa perplejidad que permanentemente da el sentido para opinar que es lo que intenta revelarnos a través del otro.