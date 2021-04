https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Augusto Munaro La imagen antes que la metáfora La noción de transitoriedad está muy presente en Cathay, imposición de un patrón estético que es también una visión del mundo.

"Cathay" (1915) del poeta, ensayista y crítico estadounidense Ezra Pound (1885-1972), es una pieza clave dentro de su producción, y aún, de toda poesía de la década del diez del siglo XX. Es una colección de 15 poemas clásicos chinos traducida por el aclamado poeta modernista, perteneciente a la Lost Generation, basado en las notas y manuscritos desorganizados que le dejó el historiador, experto en cultura nipona durante la era Meiji, Ernest Fenollosa. Al comienzo, Pound usó dichas notas para traducir piezas de teatro Noh, para luego volcar la poesía china al inglés, aún desconociendo casi por completo el mandarín. Los poemas, por lo tanto, funcionan no tanto como traducciones literales, sino como piezas líricas nuevas. La hazaña de la operación, lo llevó a desarrollar lo que serían las bases para la traducción moderna (proponiendo básicamente el tratamiento directo de la "cosa"), añadiendo velocidad rítmica ante todo.

El resultado es notable por su efecto terso, pulido y emocionalmente sugestivo de su tono. Imágenes condensadas de naturaleza extraña y evocativa, introducidas, en parte, gracias a la pausa versal o sangría, elemento fundamental de la versificación libre. Así, la noción de transitoriedad está muy presente en Cathay, imposición de un patrón estético que es también una visión del mundo. Una poesía que amplía el ámbito de lo desconocido, queriendo captar el movimiento, pero a su vez, la profundidad de las imágenes. En estas variaciones sobre temas tradicionales chinos, la emoción no es descarga personal, sino al contrario, como un estado de revelación. Con este libro Pound dejó el imaginismo por el estilo "ideogramático" aparecido en The Cantos, una de las epopeyas en lengua inglesa más importantes de la historia.

La presente publicación bilingüe a cargo del poeta y traductor argentino Juan Arabia reproduce el libro original, más los poemas "Sennin Poem by Kakuhaku", "A Ballad of the Mulberry Road", "Old Idea of Choan by Rosoriu", y "To-Em-Mai´s: The Unmoving Cloud", de Lustra (1916), junto con las transcripciones de Zhaoming Qian (transcripciones más completas y actuales, basadas en los cuadernos originales de Fenollosa archivados en la Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale). Cathay, un libro que impuso en Occidente, una novedosa práctica de traducción. Un proyecto poético para el verso libre, de indudable vigencia.

