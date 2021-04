https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 20.04.2021

15:16

Daniel Santoro salió al cruce de su procesamiento Criminalizar al periodismo de investigación

"Si uno penaliza el off the record y criminaliza el periodismo de investigación, se perjudica la sociedad. Todas estas historias no se van a conocer porque las fuentes no va a contar cosas".

En esos términos resumió el periodista de Clarín Daniel Santoro los efectos del procesamiento en su contra que dictó el juez federal Luis Rodríguez, por presunta tentativa de extorsión contra el empresario Daniel Traficante, en la causa donde es juzgado el falso abogado Marcelo D'Alessio. La decisión incluyó también un embargo de 850.000 pesos, sin prisión preventiva.

El periodista sostuvo que el tema "es gravísimo" y criticó no solo el accionar de Rodríguez, sino además el del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien también lo había procesado en otras oportunidades. Comentó que entre ambos "hay una sintonía" y, agregó, para Radio Mitre: "Está todo encadenado porque quieren alimentar esta idea del lawfare, de que los periodistas somos cómplices de maniobras en contra de los gobiernos nacionales y populares".

En su decisión, Rodríguez consideró probado que Santoro fue "partícipe necesario" de la maniobra en la cual, según la acusación, se pidió a Traficante el pago de 600.000 dólares para no quedar involucrado en la causa judicial por contrabando de mercaderías conocida como "la mafia de los contenedores".

"El juez Rodríguez escribió 100 páginas para dictarme procesamiento. Como dicen los abogados, si tenés el cadáver y el cuchillo, escribí 10 páginas y ya está, pero cuando tenés que empezar a forzar argumentos...", deslizó Santoro.

El periodista sostuvo que para investigar "hay que meterse en el barro y tomar contacto con el submundo donde circula la información que los poderosos quieren ocultar", por ello, defendió su labor: "Si empiezan a revisar llamadas de teléfono de los periodistas, sería una locura, porque estamos haciendo periodismo y buscando información, no quedarnos con la versión oficial del momento".

Su procesamiento fue condenado tanto por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), como por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), mientras que Santoro anticipó que sus abogados ya preparan la apelación del fallo de Rodríguez, por considerarlo "injusto, arbitrario e infundado".