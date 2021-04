https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 20.04.2021 - Última actualización - 15:42

15:40

Una secundaria abrirá una investigación por el caso del gremialista Marcel Slamovitz, que presentó certificados para justificar 250 horas de clase basado en un artículo del estatuto docente que no le correspondía.

Licencia "sindical" Uruguay: investigarán a un docente que faltó 250 horas de clases en dos años Una secundaria abrirá una investigación por el caso del gremialista Marcel Slamovitz, que presentó certificados para justificar 250 horas de clase basado en un artículo del estatuto docente que no le correspondía. Una secundaria abrirá una investigación por el caso del gremialista Marcel Slamovitz, que presentó certificados para justificar 250 horas de clase basado en un artículo del estatuto docente que no le correspondía.

A las 140 horas de inasistencias que el profesor y vicepresidente de Fenapes, Marcel Slamovitz, justificó en 2017 por su actividad sindical -, se agregan otras 110 correspondientes a 2016, según un expediente que está en manos de Secundaria y que dará pie a la investigación del caso.

Fue la entonces directora del liceo N° 1 de San José, Miriam Arnejo, la que pidió asesoramiento al Consejo de Educación Secundaria (CES) ante la situación de Slamovitz. Esto dio pie a que se abriera en 2017 este expediente. Pero el problema de las faltas del líder sindical no era cosa nueva, a la jerarca del centro de estudio ya no le cerraba en 2016 la cantidad de inasistencias que el dirigente pretendía justificar. Para cada una de esas 250 horas que Slamovitz tuvo en dos años, llevó al centro educativo certificados de Fenapes (Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria)que acreditaban que había participado en “actividades sindicales”. Todo esto sin contar las horas (15 semanales) que le correspondieron en 2016 por licencia gremial, las cuales fueron incrementadas en 2017 (20 semanales).

Lo sucedido ya en 2016 motivó que la ahora exdirectora, en una carta a la inspectora de Institutos y Liceos (con fecha 3 de noviembre de ese año), solicitara orientación y asesoramiento respecto al caso Slamovitz. “No puedo incurrir en omisión, pero tampoco quiero cometer una injusticia, por eso pido que tengan la gentileza de orientar mi proceder”, señalaba Arnejo. Sin embargo, en 2016, la dirección del liceo N° 1 de San José avaló -tal como solicitaba Fenapes- las faltas de Slamovitz. Arnejo dijo: “Hablando mal y pronto, justifiqué porque me desayuné tarde de la situación”.

A partir de las declaraciones de la ex Directora del Liceo de San José en esta nota de @elpaisuy, dando cuenta que otros docentes presentaron los mismos certificados falsos, hoy presentaremos el siguiente pedido de informes a la ANEP👇 https://t.co/cQyZfoZTy3 pic.twitter.com/hjgx7lv6GL — Felipe Schipani (@FelipeSchipani) April 20, 2021

Y añadió: “Uno hace confianza en los compañeros de trabajo. No importa si están sindicalizados o no. El hombre (Slamovitz) me presentaba el formulario pidiendo por un convenio (de los sindicalistas y secundaria) y yo justificaba. Pero llegó un momento, en el año 2017, que yo dije voy a buscar el convenio a ver dónde está y no lo encontré nunca”. La exdirectora del liceo de San José afirmó que los padres “vivían llamando por teléfono” y “los chiquilines reclamaban porque no tenían clase” de Historia, la materia que dicta Slamovitz.

Según Arnejo, Slamovitz “no es la única persona que usufructuaba licencia con ese formulario” en el liceo N° 1 de San José. “Otros compañeros sindicalizados también lo usaban. Es como que tenían una libreta de bonos y todos se beneficiaban con eso. Presentaban y una justificaba y de repente un día había cinco o seis grupos sin profesor”, recordó. La exdirectora dijo que el expediente que abrió Secundaria “es muy desprolijo” y tiene anotaciones a lápiz -donde se pide que se justifiquen las inasistencias de Slamovitz- “que no se pueden realizar”. “La ordenanza 10 lo dice claramente: ni se firma, ni se registra en lápiz de carbón”, aseguró.

En el expediente, que se abrió un tiempo después de la denuncia, en 2017 queda claro que Secundaria justificó inasistencias y archivó el caso, pese a que un informe de Jurídica consideró que no existían “fundamentos” para tomar tal acción. La actual directora de Educación Secundaria, Jenifer Cherro, dijo que tomó conocimiento de esta situación “a través de la prensa” y que abrirá una investigación por el tema de las inasistencias de Slamovitz.Cherro dijo que el pasado miércoles 14 estando en el Parlamento -en ocasión de haber sido citada por la Comisión de Educación- el diputado colorado Felipe Schipani le informó que solicitó el expediente y que cursó un pedido de informes referido al caso de Slamovitz.

“Remití el pedido al Codicen para cumplir con lo que el diputado estaba solicitando y se le envió formalmente una copia del expediente”, añadió la jerarca de la educación. “Como funcionaria pública lo que me corresponde ahora es investigar la situación porque la amerita. Lo que está claro es que no voy a caer en omisión”, afirmó Cherro. La actual directora de Secundaria justificó la investigación en que “es una información de dominio público, sobre la cual el propio Parlamento está pidiendo explicaciones”.