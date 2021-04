Alquileres: continúan las dificultades para pagar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ante el vencimiento del DNU dictado por el gobierno nacional que -entre otras medidas- “congelaba” los precios y suspendía los vencimientos de los alquileres desde marzo del 2020, el espacio Encuentro realizó un nuevo sondeo. “Insistimos en que las personas que siguen con dificultades de pago necesitan medidas que los acompañen” destacan.

Ante el vencimiento del DNU dictado por el gobierno nacional que -entre otras medidas- "congelaba" los precios y suspendía los vencimientos de los alquileres desde marzo del 2020, el espacio Encuentro realizó un nuevo sondeo. "Insistimos en que las personas que siguen con dificultades de pago necesitan medidas que los acompañen" destacan.

Desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el espacio Encuentro realizó diferentes sondeos para conocer la situación y los problemas de quienes alquilan en la ciudad de Santa Fe, en particular luego del anuncio del DNU que congelaba los precios y suspendía los vencimientos de los alquileres.

“Del último sondeo que realizamos hace un par de semanas se desprende que apenas un 18% hizo uso del decreto, en su gran mayoría para congelar el monto del alquiler, y para extender el contrato y evitar el desalojo. Seis de cada 10 personas no lo utilizaron, y al consultarles por qué, la mayoría contestó que “no le fue permitido utilizarlo, que no fue respetado o no lo necesitó”, destacó Daiana Doello, abogada e integrante del espacio.

Y agregó “nos parece importante destacar que los inquilinos encuestados que no pudieron abonar fueron el 3%, lo cual representa en la ciudad más de 850 hogares. A su vez, el porcentaje de inquilinos que manifestó haber abonado con dificultades o mediante un acuerdo con el propietario fue del 42%, un número importante si pensamos que ya no contarán con la protección del DNU nacional que dejó de tener vigencia el 31 de marzo”.

Por su parte, Lucas Simoniello, concejal e integrante del espacio señaló que “en su momento apoyamos el Decreto en el marco de la pandemia, porque representó un alivio para muchas familias de diferentes barrios que nos manifestaban la tranquilidad de saber que no iban a tener que afrontar un aumento más, y además observábamos que la mayoría decidía seguir cumpliendo con los pagos, aun cuando debía dejar de afrontar otros gastos y se les generaban otras deudas” agregó.

“Sin embargo, lo que en un momento fue un alivio, ahora se vuelve un problema para muchas familias que alquilan, porque deben afrontar las deudas generadas hasta el momento” aseguró Simoniello. Por esto en la última sesión del Concejo Municipal se aprobó un proyecto de su autoría solicitando que se gestionen subsidios y/o créditos ante el gobierno nacional para quienes estén en situación de vulnerabilidad y no puedan afrontar el pago del alquiler.

“Presentamos este proyecto buscando acompañar a estas personas que deben cumplir con los pagos y muchas veces no pueden acceder a otro tipo de créditos de entidades bancarias o financieras por los requisitos que se exigen. La pandemia continúa y debemos seguir trabajando en búsqueda de soluciones para que muchos santafesinos puedan tener tranquilidad en su hogar” explicó Simoniello.