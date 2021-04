Cristian Traverso: "Para rescindir contrato, te ponían un arma en la mesa"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 20.04.2021

16:16

El ex futbolista y multicampeón con Boca en la época dorada de Carlos Bianchi, recordó detalles de su extravagante paso por Puebla y Querétaro.

Cristian Traverso, ex futbolista y multicampeón con Boca en la época dorada de Carlos Bianchi, participó como panelista del programa Súper Fútbol, por TyC Sports, y aprovechó a contar su vivencia en el Puebla a la hora de charlar con dirigentes o negociar contratos.

El defensor central recordó su paso por la Franja, donde llegó a ser capitán en la temporada 2003/2004, y reveló cómo se solucionaban los problemas en aquellos tiempos. “Un día, en México, me habían expulsado a los cuatro minutos del primer tiempo contra Santos Laguna. Yo jugaba para Puebla. Me levanto, rechazo y no pude evitar la bajada de la pierna. Le dije al árbitro ´no me vas a echar´, pero me mostró roja directa”, arrancó relatando el zaguero.

Y agregó: “Al otro partido que perdimos, yo estaba en la platea y me fui a mi casa. Después me enteré de que el presidente, que medía 1.20 metro, le pegó un cachetazo a un compañero. En ese momento la reacción de todos es: o se pudre todo o nos callamos la boca. Yo era capitán, al día siguiente hubo reunión en el vestuario y se armó un quilombo bárbaro. Ahí yo le dije al presidente: ‘Si vos me hubieses tocado a mí, yo te arrancaba la cabeza’. Entonces el presidente dijo: ‘¿Vieron? Esa es la reacción que yo quiero de mis jugadores’”.

Pero los violentos recuerdos de Traverso no finalizaron ahí. Además, rememoró cómo se cerró su regreso al Querétaro. “Para rescindir el contrato me pusieron un arma en la mesa. Así eran las cosas”, develó el multicampeón con Boca Juniors. A mediados de 2004, Cristian abandonó el fútbol mexicano en condición de libre y volvió a ponerse la camiseta del Xeneize para retirarse un año después.

Hace una semana, el defensor central se volvió viral luego de referirse a Edwin Cardona con un llamativo apodo: “¿Ustedes le dicen Crackdona? Puede ser ‘Caminadona’ también. ‘Caminadona’ puede ser, le queda bien. Se juntó con otro, tuvo un socio para la caminata interesante”. La frase tuvo tanta repercusión que hasta el enganche colombiano comentó una publicación sobre el tema. “Gracias. Bendiciones”, junto a emojis de choque de manos, aplausos y manos en alto.

Traverso, a lo largo de su carrera, logró ganar una Primera División con la Universidad de Chile en 1995 para luego pasar a Boca Juniors donde levantó grandes títulos: Copa Libertadores 2000, Copa Intercontinental 2000, Copa Libertadores 2001, Copa Sudamericana 2004 sumado a tres campeonatos locales (Apertura 98′, Clausura 99′ y Apertura 00′).