Martes 20.04.2021

Al acusado se le dictó prisión preventiva y enfrenta cargos que podrían llevarlo a la cárcel por treinta años: abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad agravado por hacerlo con amenazas en prejuicio de la víctima; lesiones leves y privación ilegítima de la libertad agravado por amenazas en prejuicio de la madre de la víctima; y amenazas simples en prejuicio del hermano de la mujer ultrajada; todo conjugado en concurso real.

San Juan Lo acusan de violar a una mujer de 59 años frente a su madre pero él dice que fue "sexo cosentido"

La audiencia de formalización contra D.A.B., acusado de abusar sexualmente de una mujer de Albardón (San Juan), se llevó a cabo este martes en Sala IX del Sistema Acusatorio. El juez le imputó un triple delito y la pena que podría recibir sería de unos 30 años. El sospechoso no se quedó callado y en defensa propia dijo que tuvo “relaciones consentidas” con la mujer que lo denunció.

La fiscal coordinadora, Claudia Salica, y su ayudante fiscal, María Beatriz Vaca, representantes de la UFI ANIVI dieron a conocer los delitos que se lo acusa a D.A.B y antes las pruebas que fueron presentadas solicitaron que este sujeto se lo impute por tres causas diferentes: abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad agravado por hacerlo con amenazas en prejuicio de la señora de 59 años; lesiones leves y privación ilegítima de la libertad agravado por amenazas en prejuicio de la madre de la mujer abusada; y amenazas simples en prejuicio del hermano de la mujer ultrajada; todo conjugado en concurso real. El juez de garantías, Alberto Caballero, dio a lugar a lo pedido por fiscalía e imputó a D.A.B. por estos delitos. Además, le declaró la prisión preventiva por 6 meses (lo pedido por fiscalía) y la Investigación Penal Preparatoria (IPP) de 8 meses -Salica había pedido un año-.

“Hace un mes más o menos que tenemos relaciones consentidas”, esta fue una de las frases que dijo D.A.B. al momento de prestar de declaración. Antes de estas palabras dudó en hablar, su abogada defensora pidió un cuarto intermedio de 5 minutos para asesorar a su defendido. Y finalmente declaró: “hace poco empecé a conocerla más de cerca. Hace tres meses que la conozco. Y hace un mes más o menos teníamos relaciones consentidas. Ella me decía que necesitaba plata de vez en cuando. Esta vez no tenía plata y me denunció”.

Según expresaron desde fiscalía, D.A.B. tiene reacciones violentas y ha presentado problemas con sus compañeros de trabajo producto de las bebidas alcohólicas. Tiene actitudes impulsivas. Y sufre malestar y carga emocional por el daño que ha realizado con el delito que presuntamente provocó. Sin embargo, el hombre no tiene antecedentes de haber sido detenido por este tipo de delitos, ni por otro. Solo fue aprehendido una vez por una contravención, expresó D.A.B. al juez.

El Ministerio Público Fiscal señaló que la víctima del abuso denunció a este sujeto y ante las pericias realizadas en su cuerpo, corroboran que la señora de 59 años presentó lesiones de reciente data en su cuerpo. Principalmente, en la zona del rostro, senos y su zona vaginal. Sobre la imputación por el delito en contra de la madre de la mujer abusada (que tiene 85 años) ha quedado acreditado porque la damnificada hizo la denuncia y señaló todas las cosas que este hombre le hizo antes que atacara a su hija.

En un principio la fiscalía dio a conocer que la aprehensión de este sujeto en la vía pública había sido por unos vendedores ambulantes. Pero ahora se dio a conocer cómo fue la detención. Según explicó la doctora María Beatriz Vaca, D.A.B. huyó y se fue directamente a donde trabaja (fue visto por tres testigos, entre ellos los vendedores ambulantes). Mientras tanto, la familia de la víctima se apersonaba en el lugar donde ocurrió la vejación, el hermano fue a buscar a este sujeto encontrándolo en su trabajo. Ahí D.A.B. le dijo: “Si yo caigo por esto te voy a cagar matando hijo de puta”. Minutos después, la policía detuvo a este sujeto. Por esta razón se le dictó el otro delito de amenazas simples.