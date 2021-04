https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En busca de la séptima conquista

Boca inicia la Libertadores en la altura de La Paz

Con bajas importantes, como las ausencias de Tevez, Cardona y Rojo, el "Xeneize" visita a The Strongest de Bolivia, por la primera fecha del Grupo C. Desde las 19, televisa ESPN.

El gol que convirtió el sábado mete a Soldano entre los titulares para el debut copero. Crédito: Gentileza

Boca Juniors, seis veces campeón de la Copa Libertadores, inicia hoy su participación en la edición 2021 como visitante de The Strongest de Bolivia. El partido se jugará en la altura de La Paz -a 3.600 sobre el nivel del mar-, comenzará a las 19, será arbitrado por el colombiano John Ospina y televisado por la señal ESPN. El equipo "Xeneize" conquistó la última de sus seis Libertadores en 2007, con una formación dirigida también por Miguel Ángel Russo y en la que brillaba Juan Román Riquelme. En la pasada edición estuvo cerca, puesto que llegó hasta las semifinales, pero cayó ante el Santos. Boca es consciente de que los brasileños serán el rival a vencer en la zona, aunque también genera respeto el Barcelona y The Strongest intimida con la altura. Por eso la intención es debutar con un buen resultado y por esa razón pondrá en La Paz el mejor equipo disponible en un contexto marcado por numerosas bajas. A las ausencias por coronavirus se añadirán las del capitán Carlos Tevez, en una decisión técnica para preservarlo a sus 37 años; Frank Fabra, suspendido por tres fechas tras haber sido expulsado en la semifinal pasada; y el lesionado Mauro Zárate. Los impedidos de jugar por los contagios de Covid-19 son: Carlos Zambrano, Edwin Cardona, Jorman Campuzano, Marcos Rojo y Esteban Andrada (contacto estrecho). El que estará en condiciones de reaparecer es Nicolás Capaldo, quien superó el virus y estará a disposición de Russo. No obstante, comenzará el partido entre los suplentes debido a la gran producción del mediocampo integrado por Agustín Almendra, Alan Varela y Cristian Medina, el sábado pasado en la Copa de Liga. Las única duda de Russo en el once inicial es si mantiene a Almendra o juega Capaldo desde el arranque. Mientras que en el ataque se inclinará por Villa, Obando y Soldano. El plantel de Boca se instaló primero en Santa Cruz de la Sierra, para estar el menor tiempo posible en La Paz. El regreso será apenas finalizado el encuentro. En cuanto al rival,The Strongest, participa en una Libertadores por 27ma. ocasión y su objetivo es competir de igual a igual. Hace 10 días sufrió la lesión de su principal figura, el atacante brasileño Rafinha, quien tuvo un esguince en la rodilla izquierda y estará bastante tiempo inactivo. En su lugar, es probable que el entrenador Alberto Illanes incluya al también brasileño Willie Barbosa. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

