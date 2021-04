https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 21.04.2021 - Última actualización - 10:45

10:42

Las cámaras de seguridad lograron captar el momento del asalto en el cual uno de los dos delincuentes involucrados utiliza su arma contra la encargada de una carnicería.

San Benito, Entre Ríos Video: se defendió de un robo tirando agua caliente y le dispararon dos veces Las cámaras de seguridad lograron captar el momento del asalto en el cual uno de los dos delincuentes involucrados utiliza su arma contra la encargada de una carnicería. Las cámaras de seguridad lograron captar el momento del asalto en el cual uno de los dos delincuentes involucrados utiliza su arma contra la encargada de una carnicería.

Este martes por la tarde, en un comercio ubicado sobre la Ruta 18 en la localidad entrerriana de San Benito, dos delincuentes protagonizaron un feroz asalto que terminó con dos disparos de arma de fuego.



Según informaron fuentes policiales, los delincuentes arribaron a la carnicería a bordo de una motocicleta e ingresaron al local a punta de pistola exigiendo que les entreguen el dinero de la recaudación.





Tras reducir a la mujer encargada de la caja registradora, tomaron una bolsa que contenía mil pesos. Pero en los instantes previos a la huída, la encargada no pudo contener su enojo e indignación, por lo que decidió defenderse arrojando agua caliente a los ladrones.

Las cámaras de seguridad del comercio captaron el violento asalto.

Luego de que la víctima lanzara el contenido que poseía el termo, uno de los malvivientes reaccionó disparando contra la misma en dos ocasiones.



Si bien no se registraron heridos, el ataque pudo haber provocado al menos una víctima fatal. Vecinos y comerciantes de la zona afirman que no es la primera vez que ocurre, mientras que la policía investiga el caso por el cual aún no hay detenidos.