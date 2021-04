https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 21.04.2021

Le devolvería la titularidad a Calderón, pero además lo "tiraría" a la cancha a Galván que llegará muy justito con los tiempos de recuperación del desgarro. En el medio y arriba, también meterá cambios el entrenador rojiblanco.

Para la "final" del sábado contra Independiente Saca y pone... saca y pone: otra vez cambia la zaga en Unión

Si bien el partido, casi decisivo para Unión, será este sábado a las 21 contra Independiente en el estadio 15 de Abril, son horas de definiciones para el entrenador Juan Manuel Azconzábal, que ya no tiene demasiado margen para equivocarse si uno mira la tabla de la zona 2 de la Copa de la Liga: el Tate está dos puntos abajo del último que clasifica y con una mala diferencia de gol (menos "3"). Por lo tanto, si lo de Talleres era una "final" (así lo definió el mismo "Vasco"), la del sábado ante Independiente es una finalísima. En principio, otra vez, cambiaría la parte más importante de la defensa: afuera los dos centrales. Una vez más.

Uno de los cueveros contra el Rey de Copas será Calderón, ausente con Boca e increíblemente no considerado frente a Talleres en Córdoba. El otro retorno, a pesar que queda al límite con los tiempos de recuperación del desgarro, sería Jonathan Galván. "En los plazos, llega muy justito, pero está bien y quiere jugar", filtraron. Como para graficar la situación de Galván: "es como si el sábado se jugara el clásico". O sea, intentarán que llegue de cualquier forma para el choque con el Rey de Copas. ¿Cuál sería el plan "B" si Galván no llega al sábado?: en realidad, serían plan "C": Corvalán, recordando que el "Mugre" hace tiempo no arranca como titular en el once tatengue con Juan Manuel Azconzábal en el banco.

Igualmente, más allá de ratificar por afuera a jugadores como Peñailillo, Portillo y Vera, las modificaciones no se terminarían allí de parte del "Vasco": también tocaría el medio y lo mismo ocurriría con el tridente de ataque.

Si la idea es sumar contención, marca y un poco más de sacrificio, las ruedas de auxilio debieran ser el pibito Nardoni (inexplicablemente borrado siendo que fue el mejor en el torneo anterior) o Mauro Pittón. La pregunta es: ¿lo sacará a Cañete o lo reinventará en otra función?.

Finalmente, en ofensiva, también tocaría: Machuca y Márquez se anotan con chances. Con el tema del "9" pasa lo mismo que con los centrales: juega García, entra Márquez; juega el "Cuqui", entra el ex Arsenal. Muy complicado contagiar confianza con el famoso "saca y pone"..."saca y pone" del "Vasco" en los últimos partidos.

A esta altura, con el 1-4 en Liniers y el 0-3 bonificado del Kempes ante Talleres, lo del 1-0 a Boca pareció un hermoso oasis en el medio del peor de los desiertos. "Lo único que se puede asegurar, por lo que hasta acá hizo Azconzábal en Unión, es una sola cosa: el tipo va a morir con el 4-3-3. El DT está convencido que a ésto lo saca adelante así, sin modificar el esquema". En consecuencia, las especulaciones del once titular se darán con el cambio de nombres pensando en el juego de este sábado contra Independiente a las 21 en el 15 de Abril.

Como para dimensionar el apuro del DT, siendo miércoles, ordenó rápidamente un ensayo para hoy en la impecable alfombra del 15 de Abril. Se supone que lo que pruebe este miércoles tendrá repetitividad mañana y ratificación del once titular para este sábado a las 21 en López y Planes.