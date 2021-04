https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 21.04.2021 - Última actualización - 12:11

12:08

El 63% de los consultados las considera "necesarias" o muy necesarias". La desocupación es la preocupación más importante de los argentinos.

Relevamiento de la consultora Zuban Córdoba y Asociados La mayoría de los argentinos apoya las restricciones para frenar los contagios El 63% de los consultados las considera "necesarias" o muy necesarias". La desocupación es la preocupación más importante de los argentinos. El 63% de los consultados las considera "necesarias" o muy necesarias". La desocupación es la preocupación más importante de los argentinos.

El 44,9 % considera "muy necesaria" y el 18,3 % "algo necesaria" la decisión del gobierno nacional de establecer nuestras restricciones para reducir el contagio de coronavirus; mientras que el 56,7 % cree que los argentinos cumplimos los protocolos aunque a la percepción individual mejora mucho ya que el 96,6 % dice que los cumple entre "mucho" y "algo".

Este mayoritario apoyo a las restricciones no se ve reflejado en las políticas del gobierno nacional ya que el 56,6 % de los consultados se considera nada satisfecho frente a ellas.

De todas maneras, la oposición no capitaliza estas insatisfacciones ya que el 51% de los consultados también se manifestó insatisfecho.

Respecto de las preocupaciones de la gente, el 29,3 % considera el desempleo como la principal, el 18,3 % a la inflación, el 14,4 % la corrupción, el 9,4 % la educación y el 6,4 % la salud.

La buena noticia en este contexto de crisis es que la mayoría de los argentinos sigue encontrándose satisfecho con la democracia argentina: el 23,7 % "muy satisfecho", el 25,7 % "algo satisfecho", el 22,5 % "poco satisfecho" y el 22,5 % "nada satisfecho".

Estos son algunos de los datos a los que arriba el trabajo que mensualmente hace la consultora Zuban Córdoba y Asociados, en este caso sobre 1200 casos de personas mayores de 16 años en todo el país entre el 17 y el 19 de abril.

El informe revela además que sigue creciendo la aceptación de la sociedad a la aplicación de las vacunas ya que casi el 79 por ciento de los consultados manifestó su intención de ser vacunado y solo el 12% se manifestó en contra. En febrero los porcentajes eran del 69,2 % a favor de vacunarse y el 16,4% en contra.

Por otro lado, el 62% opina que el operativo va lento; en tanto el 18,8 % lo califica como de muy bueno, el 27,3 % de bueno, el 21,2 % de malo y el 28,5 % de muy malo.

Las Fuerzas Armadas salen muy bien paradas del relevamiento ya que el 42,9 % de los consultados está muy de acuerdo y el 20,9 % "algo de acuerdo" en que colaboren con las tareas que demanda la emergencia sanitaria.

Respecto a quienes no usan el tapabocas, el 38% de los consultados cree que tomaron esa decisión porque "no tienen respeto por los/las otros/otras", el 22,8% porque "no les preocupa la salud" y el 16,5 porque "no creen en el virus".

Imagen presidencial y Paso

Sobre la gestión del gobierno nacional, el 43,7 % de los consultados aprueba la gestión en tanto el 48,8 % la desaprueba. Comparada con la medición de febrero los porcentajes mejoraron en favor del presidente ya que entonces la aprobación era del 43 % y el rechazo del 51,7 %.

En tanto la imagen de Alberto Fernández se mantiene en los mismos porcentajes que en febrero de este año: el 50,2 % negativa y el 45,9 % positiva.

Los otros dirigentes políticos medidos son los siguientes: Mauricio Macri (59,3 % negativa y 35,9 % positiva), Cristina Kirchner (55,7 % y 41,7 %) y Sergio Massa (49,7 % y 31,8 %) y Horacio Rodríguez Larreta (31,8 % y 51,9 % respectivamente).

Respecto a si hay que suspender o no las Paso, aún sin fecha de realización, más del 59 % de los consultados está "muy de acuerdo" o "algo de acuerdo" en suspenderlas por un mes, lo que se está negociando en el Congreso, para evitar mayores contagios.

Respecto a la concurrencia a votar, y teniendo en cuenta la pandemia y el avance del plan de vacunación que afectó mucho la participación en los países donde hubo elecciones, solo el 10,3 % respondió que no irá, en tanto el 15,7 % considera "poco probable" su concurrencia a las urnas, el 18,3 % "algo probable" y el 52,7 % "muy probable".