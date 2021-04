Jatón: "Hay que restringir la circulación sin cerrar escuelas ni comercios"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Municipalidad aguardaba el anuncio provincial de las nuevas restricciones para luego dar a conocer cómo se aplicarán en la ciudad. Analizan cambios en el horario de comercio y supermercados. Y apelan a la responsabilidad ciudadana.

La Municipalidad de Santa Fe espera el inminente anuncio de nuevas restricciones de parte del gobierno provincial, ante el incremento de casos de covid en todo el territorio santafesino y en particular en la ciudad, durante la actual segunda ola de la pandemia. En ese marco, el intendente Emilio Jatón anticipó en una entrevista exclusiva a El Litoral cuáles son algunas de las medidas que se piensan tomar en el ámbito de la ciudad en las próximas horas. Las mismas serán anunciadas luego del decreto que saldrá de la provincia, con las regulaciones generales.

-Intendente, ¿cuál es su radiografía de la situación sanitaria en la ciudad?

-La situación es compleja. Las lecturas diarias deben partir del gobierno provincial ya que los hospitales dependen de ellos, para ver cómo impacta esta segunda ola de covid en la ciudad, y en base a ello hay que evitar la circulación en la ciudad. El momento es complicado. Hay una alta cantidad de casos que repercuten en la salud pública. Esto es lo que hay que tener en cuenta.

-El gobierno provincial todavía no comunicó ninguna nueva medida de restricción, aunque se estima que ello es inminente. ¿La Municipalidad ya lo hizo?

-Mantenemos conversación diaria con el gobierno provincial y distintos sectores productivos. Ayer participamos de la reunión del gobernador con intendentes y estamos tratando de estructurar medidas que no impacten en el sector económico ni comercial, como tampoco en la educación. Ni cerrar las escuelas ni cerrar los comercios, esa es nuestra prioridad. Cuando el gobierno provincial comunique las nuevas medidas nosotros comunicaremos las nuestras, adaptadas a ellas.

-¿Cuáles son esas medidas que tomarán?

-Creemos que hay que disminuir la circulación en la ciudad. Hoy tendremos encuentros con sectores comerciales para acordar las medidas. También vamos a convocar a una reunión al Comité de Gestión de Riesgo. Vamos a seguir apelando a la responsabilidad social individual. Y además vamos a tratar de tomar medidas acordadas con la gente y en base a lo que determine el decreto provincial.

-¿Los supermercados y el comercio trabajarán en horario corrido?

-Hoy lo definiremos con cada uno de los sectores. Esa puede ser una de las posibilidades. Hay que acordar de manera conjunta las medidas y proponérselas al gobernador. Debemos redefinir los horarios a partir del viernes.

-A su criterio, ¿qué se debe restringir?

-Hay que bajar el nivel de circulación. Ello complica mucho la situación. Sabemos que las medidas provinciales impactarán allí. Debemos incrementar nuestros protocolos y trabajar específicamente con el transporte público de pasajeros y restringir la circulación en la ciudad. Pero si el gobierno provincial cierra las ciudades a cierta hora luego deberemos adaptarlo a la ciudad.

-¿Qué propuso ayer en la reunión de intendentes con el gobernador?

-Hicimos hincapié en que las medidas sean tomadas en el ámbito del área específica del departamento La Capital. Pedimos que cuando se adopten nuevas medidas sean específicas para los departamentos que tienen contacto de vida cotidiana, como acá. Pero además le pedimos que las medidas no impacten en el sector comercial ni en la apertura de las escuelas.

-¿La Municipalidad cuenta con el recurso humano necesario para llevar adelante los controles de las inminentes nuevas medidas de restricción?

-Tenemos limitaciones de personal, pero ello no será un argumento para no cumplirlos. Trataremos de sacar recursos de donde no tenemos para que los controles sean lo más eficientes posible. En este momento pedí que me informen qué cantidad de personal tenemos, porque se han sumado bajas por la necesidad de cuidado de los niños en el hogar ante la implementación de las burbujas educativas. Estábamos en un 60 por ciento de empleados activos. Veremos en breve cuál es la realidad hoy.

-¿Cuál es su mensaje a los santafesinos?

-Estamos otra vez en un momento crítico por la pandemia. Necesitamos hacer un pacto ciudadano, para que cada uno cumpla su rol. Nosotros cumpliremos el nuestro, incrementaremos los controles y acordaremos las medidas con cada sector. Sabemos que hay un comportamiento individual que se transforma en social que es determinante. Por ello, si no hacemos un contrato social para cuidarnos entre todos será muy difícil salir adelante. La apelación es a toda la ciudadanía -finalizó el intendente.