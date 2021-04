Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Robos en el casco histórico por falta de iluminación

VECINOS DE BARRIO SUR

"Robo en el Museo Histórico. Estamos sin luz desde hace semanas. Y ahora, ¡oh sorpresa!, al Museo Histórico lo están pintando. Tiene dos guardias de seguridad en la puerta. Es vergonzoso, tener que esperar que pase lo que pasó, el robo de esas dos garras de entrada, que son del siglo XVII, XVIII, que no sabemos si se podrán recuperar... Esperar a esto, después de todas las denuncias de los vecinos respecto de la falta de luz. Hace rato que reclamamos y NO NOS DAN RESPUESTA. Ahora pusieron guardias en la puerta, pero ya está, lo que ya se robó, ya está. Y hacen como que acá no pasó nada... Acá se actúa después del hecho. Es una vergüenza. ¡¡Hace cuánto que estamos pidiendo que arreglen la luminaria de la plaza del frente del Museo!! Al día siguiente de éste, se produjo otro robo y destrozos en la Merengo, plaza 25 de Mayo. ¡¡¿Hasta cuándo, en pleno casco histórico?!! Todos los vecinos del barrio sur estamos muy enojados".

Una actitud que no hay que imitar

ANTIGUO LECTOR

"Quiero contar mi experiencia con un taxista de la ciudad de Santa Fe. Pero antes deseo contarles mis experiencias con los taxistas de Buenos Aires. Por muchos años debí viajar a la capital del país por motivos de trabajo. Cada vez que bajaba en la estación Retiro, era una odisea subir a un taxi. Cuando le daba la dirección, el taxista me decía, ¿por dónde quiere que lo lleve?, entonces atento a no conocer le decía: por la vía más cercana y rápida. Entonces el taxista se daba cuenta de que no conocía y me llevaba haciendo un gran paseo por la gran ciudad para cobrarme más caro. Entonces me avivé y aprendí las calles para llegar a mi destino, y cuando tomaba el taxi, el chofer me decía, mire que esas calles están cortadas porque están en reparación, y uno terminaba siendo paseado por Bs. As. otra vez. Quiero decirles que en Santa Fe me pasó lo mismo hace unos días. Me llevó un hombre grande, y me quiso pasear, incluso tomó por calles en sentido contrario hacia donde debía ir yo. Enseguida le di un reto, y le dije que era absurdo ese trayecto, y les puedo asegurar que el taxista parlanchín debió tragarse que eran evidentes sus intenciones de cobrarme de más. Las empresas de taxis de Santa Fe deben cuidar a sus clientes. Gracias a Dios, la gran mayoría de los taxistas de Santa Fe no son iguales. Pero que hay vivos, hay vivos también".

Llegan cartas

La escalera mecánica, el ascensor y el tren urbano.

CARLOS LANZARO

Antes de que se oxide todo y haya que descartar la compra que en su momento hizo el Ing. Mario Barletta con los fondos presupuestarios de todos los santafesinos, propongo que en la nueva rotonda que ya se está se construyendo frente a la intersección de La Tatenguita, El Paso, El Pinar, Aires del Llano, Hotel Colón (o ahora UPCN), predio deportivo Club Colón , Club CRAI, campo de deportes Ateneo Inmaculada, El Pauckue, ruta a Santo Tomé por El Paso ,etc.; se pueda instalar un CRUCE PEATONAL sobre la autopista para proteger a los transeúntes y caminantes de los countries y a los usuarios de las paradas de colectivos.

Dada la "peligrosidad vial" de la zona, podrían instalarle "arreglada y en condiciones" la escalera mecánica y el ascensor para los más desvalidos. Además, configuraría un atractivo turístico en la zona y un punto de referencia para visitar (porque frente al acceso al puerto "nadie" se hace cargo, y la gente cruza siempre caminando).

También se podría instalar el "tren urbano", verdadera reliquia de los santafesinos que hace más de 3 o 4 años está abandonada. Podría salir de Iturraspe y Presidente Perón, recorrer las zonas aledañas a los distintos countries, e inclusive llegar de alguna forma a la Plaza Central de Santo Tomé, conformando un recorrido necesario para el traslado y también un cómodo medio de transporte turístico. Inclusive, cabría la posibilidad de "gestionar" que de parte del presupuesto para realizar este trayecto (que no es mucho...) estuviere a cargo de dichos countries, vecinos y comunas, como un apoyo simbólico a tal emprendimiento en esa zona residencial.

Gracias a el diario El Litoral por publicar esta humilde sugerencia.