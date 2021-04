https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No se juega de cuarta hasta novena este fin de semana

Por el DNU del Presidente, AFA suspendió las inferiores

Este sábado 24 de abril se postergan por las restricciones del Gobierno Nacional y el sábado 1 de mayo no se juega por ser el Día del Trabajador. "En el mejor de los casos, volveremos el 8 de mayo", dijo Nicolás Russo a El Litoral.

Lo que se veía venir finalmente llegó y es oficial: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le comunicó a todos los clubes, entre ellos Unión y Colón, que pospuso la jornada del Torneo Infantil que comprendía en pandemia las divisiones de cuarta hasta novena.

"Muchachos , les cuento que ya se les comunicó a los dirigentes de todos los clubes que por los inconvenientes de logística que han generado las restricciones de horario dispuestas por el DNU 241/2021, se dispuso posponer la fecha de Inferiores prevista para el próximo sábado 24/04/21. Es importante que igualmente se siga entrenando, manteniendo los controles y seguimientos definidos en los protocolos", fue el mensaje al grupo cerrado de coordinadores y responsables de las divisiones inferiores en cada institución de la Copa de la Liga. "La idea es esperar el final del DNU vigente al 30 de abril, pero como el sábado siguiente es 1 de mayo, por el Día del Trabajador, tampoco se va a jugar. Quiere decir que los partidos oficiales de cuarta hasta novena de AFA quedarán pendientes por dos semanas, si es que la situación cambia", confiaron los dirigentes consultados por El Litoral. "La idea es reiniciar el 8 de mayo", confirmó el histórico dirigente Nicolás Russo ante la pregunta del diario de Santa Fe. Por lo pronto, las inferiores de Colón y Unión sin actividad oficial por los próximos dos fines de semana.