Schwartzman venció a Tiafoe y pasó a los octavos de final en Barcelona

El argentino Diego Schwartzman derrotó este miércoles al estadounidense Frances Tiafoe por 3-6, 7-5 y 6-1 y avanzó a los octavos de final del ATP 500 de Barcelona, España, que se juega sobre polvo de ladrillo.

El "Peque" Schwartzman, mejor tenista del continente y noveno en el ranking mundial del ATP, se repuso de un comienzo adverso en el set inicial y obtuvo el segundo y tercer parcial, para quedarse con el triunfo ante Tiafoe (65), luego de 2 horas y 31 minutos de enfrentamiento.

Digging deep in Barcelona! 💪@dieschwartzman fights back from the brink to defeat a game Tiafoe 3-6 7-5 6-1.



The World No. 9 will play Corentin Moutet in R3.