Miércoles 21.04.2021 - Última actualización - 19:10

El joven quiere que su pareja no realice un aborto de 12 semanas, que está autorizado por ley, y pide que lo tenga y se lo entregue.

Debate abierto San Juan: un hombre demandó a su pareja para impedirle realizarse un aborto voluntario

Este miércoles se conoció el caso de un sanjuanino que busca torcer la decisión de su pareja de interrumpir un embarazo de 12 semanas. "Ya he presentado todo lo que tengo a la Justicia, ahora espero que por favor entiendan que sólo quiero darle la posibilidad de vivir a mi hijo", manifestó el hombre a la prensa.

"Estoy haciendo lo imposible para defender la vida de mi hijo. Sé de los derechos de quien era mi pareja, pero sólo le pido que lo tenga y que me lo dé, yo no le voy a hacer faltar nada", así comenzó el relato el demandante, quien no reveló su identidad para proteger la identidad de su ex pareja. "Sólo quiero defender que la Justicia entienda que yo y mi hijo también somos personas y tenemos derechos. Es una lucha muy difícil y los días pasan y se nos acaba el tiempo", explicó. "Como pensamos diferente -añadió- hemos perdido el diálogo, pero a pesar de eso le propuse que lo tenga y me lo entregue. Si después ella quiere continuar con su vida lo va a poder hacer".

"Todo se focaliza en los derechos de la mujer, pero mi hijo también tiene derechos y nadie puede decidir sobre él", concluyó.