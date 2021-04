Julia Mengolini admitió que se drogó durante "todo" su embarazo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La periodista habló abiertamente sobre el uso de la marihuana para calmar los dolores y molestias durante el embarazo y generó polémica.

Todos los 20 de abril se celebra el "Día Internacional de la Marihuana". Con motivo de la fecha, la periodista Julia Mengolini habló abiertamente sobre el uso de la planta para calmar los dolores y molestias durante el embarazo y generó polémica.

Al aire de "Segurola y Habana", ciclo que conduce junto a Fito Mendonca Paz y Noelia Custodio en la radio Futurock, comentaba sobre el proyecto de ley para despenalizar su uso. Al recibir un mensaje de una oyente que decía que no podía fumar por estar esperando un hijo, se confesó.

"¿Decimos la verdad? Yo fumé porro todo el embrazo", expresó sin tapujos. Luego, explicó: "Si no hubiese sido por esa planta milagrosa me hubiese sentido para el ort... todo el embarazo porque me resultó curativa. Hay un malestar propio del embarazo, que te sentís cansada con nauseas. Al segundo mes de sentirme mal y estar tirada en la cama. Después de mucho estudio, de haber leído sobre el tema publicado, dije esto no le puede hacer mal a Rita (su hija)". "Le di dos secas, y salió el sol. Y se me fue el malestar en un segundo. Yo zafé el embarazo gracias a la marihuana", dijo sobre su experiencia.

Y luego comenzó a arrepentirse de hacerlo público: "No es una recomendación, imaginen que no voy a animar a recomendar esto. En mi experiencia nunca sentí que le podía hacer daño a Rita con eso, sino todo lo contrario, que me estaba haciendo muy bien a mí. Y que de otro modo hubiese estado tirada y sintiéndome pésimo".

También reveló que habló con gente entendida en el tema y leyó mucho: "Lo que puedo decir es que, de acuerdo a los estudios que yo vi publicados, no tenían el rigor científico necesario como para decir 'esto hace mal'. Todos estaban basados en encuestas. No está la comprobación de que el THC (principal constituyente psicoactivo del cannabis) traspasa la placenta".

"Lo que había eran estudios de encuestas donde van y le preguntan a grupos de madres que han fumado como le salieron los hijos. y las mamás dicen por ahí es un poco distraído en la escuela", justificó. Sin embargo, lo que encontró era poco certero: "Los únicos estudios que vi tenían esa metodología y la verdad que tenían resultados que eran absolutamente inciertos. Y decía: 'pero si la marihuana no le hace mal a nadie'".

Finalmente expresó: "Por ahí es un poco irresponsable lo que digo, me hago absolutamente cargo, no se lo estoy recomendando a nadie, les estoy diciendo cuál fue mi experiencia, nada más. Obviamente que pueden consultar, si tienen dudas, yo hice todas las consultas a la gente que tenía algo para decirme".