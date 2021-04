Reconocimiento internacional al trabajo de la Comuna de Maggiolo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El proyecto “Maggiolo Saludable”, que estimula la buena alimentación de las personas, fue reconocido internacionalmente por el Global Covenant of Mayors for Climate & Energy. Fue en el marco del evento online “Recuperación verde: buenas prácticas y soluciones escalables en ciudades latinoamericanas”.

El “Pacto Global de Alcaldes” (traducción del nombre de la entidad), actúa en dos pilares centrales: la mitigación de los efectos del cambio climático y la adaptación a estos cambios. Las acciones son llevadas a cabo por gobiernos locales en todo el mundo. En América Latina son más de 500 ciudades voluntariamente comprometidas con el enfrentamiento de la crisis climática.

En el último encuentro y durante la segunda sesión del evento “Recuperación Verde en América Latina”, se presentaron casos exitosos de ciudades latinoamericanas verdes y saludables. La seguridad alimentaria, fue la experiencia de la Comuna de Maggiolo que se dio a conocer a través de su presidente Luis Ángel Valerio. Lo hizo frente a pares de Costa Rica, Chile, Brasil y Colombia.

De qué se trata

El origen del proyecto santafesino fue la grave crisis provocada por las inundaciones que afectaron a la Comuna en 2015, 2016 y 2017. De estos episodios resultaron problemas sociales, sanitarios y económicos.

La reflexión sobre la problemática enfrentada buscó maneras de mejorar la calidad de vida de los maggiolenses, involucrando procesos de escucha, participación ciudadana, estrategias y proyectos educativos, relaciones interáreas y grupo de voluntarios. Ante la situación se creó la red de trabajo “Maggiolo hacia la seguridad alimentaria”.

La red actúa en seis puntos base: legislación y ordenanzas, ración y control nutricional, recursos e infraestructura para producción, reuniones, talleres y campañas y asesoría técnica y capacitación. “La primera soberanía es organizarnos en nuestra tierra para producir nuestra propia comida”, destacó Valerio en su presentación.

Durante su exposición, reafirmó su interés de seguir trabajando en conjunto con diversos actores de la red del Pacto para así llevar una mejor calidad de vida a las personas de Latinoamérica.

Origen y desarrollo

El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía se originó de la fusión del Compact of Mayors y el Covenant of Mayors, dos iniciativas pioneras que buscan unir gobiernos locales hacia sociedades más verdes. El Compact of Mayors es una coalición de alcaldes y gestores públicos para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en las ciudades, lanzado en 2014 por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon y el enviado especial para Ciudades y Cambio Climático, Michel R. Bloomberg. El Compact fue activado bajo el liderazgo de redes globales de ciudades – Grupo C40 de Grandes Ciudades para el Liderazgo Climático (C40), Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI) y la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) – e con el apoyo de ONU-Hábitat.

El Covenant of Mayors se lanzó en 2008 en Europa con la ambición de reunir a los gobiernos locales comprometidos voluntariamente a alcanzar y superar los objetivos climáticos y energéticos de la Unión Europea. La iniciativa no solo introdujo el primer enfoque ascendente de la acción energética y climática, sino que su éxito superó rápidamente las expectativas.