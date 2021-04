https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El siniestro ocurrió a la altura de Sorrento, donde un automóvil rozó a otro vehículo durante un intento de sobrepaso y provocó el vuelco de este.

Dio varias vueltas Una camioneta volcó sobre la banquina de la Circunvalación de Rosario

Este jueves por la mañana, sobre la circunvalación de Rosario, una camioneta y un auto protagonizaron un impactante accidente que provocó el vuelco del primero de los vehículos.



El hecho ocurrió precisamente en la mano que va en dirección al sur a la altura de Sorrento, en cercanías a un conocido hipermercado. Allí, un Peugeot 207 intentó adelantar a una Toyota Hilux, aparentemente de forma imprudente, rozó parte de la carrocería y provocó que el conductor de la camioneta perdiera el control al volante.



Como consecuencia, el vehículo mayor volcó cuatro veces y terminó dado vuelta a un costado de la calzada pavimentada.



Al sitio, arribó personal de Tránsito y de Comando Radioeléctrico para asistir a los involucrados y reducir la velocidad de circulación en la zona. Afortunadamente, no se registraron heridos.



El conductor del rodado más afectado declaró: “Se me cruzó, me tocó y me sacó por fuera de la banquina”, y agregó: “Fue duro, iba con cinturón y despacio si no me mata”.