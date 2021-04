Madelón: "Yo me motivaba con Dante Fernández, él me levantaba con su ejemplo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Leo cuenta que "Tito" Tomé y los hermanos Brandt fueron "los que estuvieron al lado del Búfalo hasta el último segundo". Afirma Madelón: "Jugó el partido más importante de la historia de Unión y se ganó el lugar para siempre en el corazón de la gente".

Hace tiempo que Leonardo Carol Madelón evita hablar de Unión. Primero, porque sabe del peso que genera su nombre y en consecuencia su opinión. Segundo, porque hay un colega suyo trabajando y es lo que corresponde. Incluso, cuando da entrevistas a medios nacionales aclara y avisa: "Del presente de Unión no quiero hablar". Esta vez, a pedido de El Litoral, hizo una excepción para despedir al cordobés Dante Fernández.

"Yo tenía con Dante una relación sensacional, era un divino. Lo primero que se me ocurre decir es que si se fue es porque ahora ya está mejor en otro lugar; acá estaba sufriendo mucho. Todo este desenlace lo seguí mucho en los últimos años. Cuando hablábamos...es increíble lo que voy a contar...¡Me levantaba el ánimo, yo me motivaba con el ejemplo de vida de Dante Fernández!. Me decía, cuando por ahí perdíamos algún partido: "¡Dale Leo, salía de ésta que yo no te voy a fallar y voy a salir. Fue un ejemplo de luchador, en la salud y en la vida", dijo el "10".

Luego, Leonardo Carol Madelón analizó el porqué de la idolatría en el tiempo que estuvo en Santa Fe: "Pasa que Dante juega el partido más importante de la historia de Unión, por eso queda en el recuerdo. En el grupo, siempre sumando. Un pibe de características positivas. Además, voy a contar algo: nunca estuvo sobrado económicamente y jamás pidió nada. Al revés, siempre estaba Dante a disposición de todos para ayudar. Es un cordobés que se hizo santafesino por el amor a Unión".

En el final, Leonardo Carol Madelón, compañero de Dante Fernández en ese Unión inolvidable del '89, cerró emocionado a pedido de El Litoral: "El Tito Tomé y los hermanos Brandt fueron los soldados de hierro, incondicionales, al lado de él siempre. Yo se que ahora Dante Fernández nos iluminará desde el cielo a todos los de Unión. Yo le digo que vaya prendiendo el fuego allá arriba, que nos vamos a volver a encontrar".