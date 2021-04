Prevén arrancar este año la obra para estabilizar la cascada del arroyo Saladillo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por su constante corrimiento, pone en peligro la estabilidad del puente Molino Blanco, que une Rosario con Villa Gobernador Gálvez. Esperan licitar los trabajos antes de que finalice el año. Hay una partida de 300 millones de pesos reservada en el Presupuesto.



Juan Chiummiento

El gobierno santafesino confirmó que prevé comenzar en 2021 la obra para estabilizar la cascada del arroyo Saladillo, una tarea necesaria para evitar el posible colapso del puente Molino Blanco, que une la zona sur rosarina con Villa Gobernador Gálvez.





Con una partida de 300 millones de pesos reservada en el Presupuesto, el Ejecutivo espera la conclusión de un trabajo iniciado por una consultora privada para hacer el llamado a licitación, que podría operar durante el tercer trimestre, según aseveró a Mirador el subsecretario de Recursos Hídricos, Jorge Collins.





En caso de lograr éxito en la iniciativa, la gestión de Omar Perotti logrará poner fin a una historia que lleva varios años de desencuentros. Es que a pesar del persistente corrimiento de la cascada, los distintos gobiernos provinciales no pudieron concretar una intervención que ponga punto final al asunto. En su momento el ex gobernador Hermes Binner llegó a contratar una empresa para realizar los trabajos, pero un amparo de vecinos logró aval judicial y todo volvió a foja cero. La última gestión del Frente Progresista, en tanto, había avanzado con un estudio previo, pero no pudo hacer el correspondiente llamado a licitación.





La fórmula que puso en práctica el Ministerio de Infraestructura fue otra: suscribió en 2020 un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que a su vez contrató a la consultora porteña Serman & Asociados para que estudie el problema y presente un proyecto ejecutivo sobre el que se elaborará el futuro pliego. El entendimiento entre el CFI y la empresa -que involucra un pago de 15 millones de pesos- estipula que el objetivo debe concretarse para mediados de año.





“Los distintos proyectos van cambiando en función de que la cascada avanza. Entonces, lo que en algún momento fue lo adecuado, ahora no lo es, y así sucesivamente”, explicó Collins, subsecretario de Asuntos Hídricos de la cartera que conduce Silvina Frana. “Estamos muy apretados”, confesó el funcionario.

Características





Según detalló Collins, el proyecto tiene al menos tres partes o componentes: la generación de una protección tipo flexible a la cascada actual, la composición de un muro tangente aguas abajo por si la primera protección falla y la profundización de los pilotes actuales del puente. “(A la consultora) Se piden las tres cosas, de las cuales luego se evaluará qué se hace, pero las primeras dos seguro”, acotó.





El funcionario participó días atrás de una recorrida realizada a la vera del arroyo Saladillo junto a representantes del oficialismo. Entre ellos estuvieron varios concejales rosarinos, quienes vienen reclamando por el tema. En 2018, el bloque Unidad Ciudadana presentó un proyecto planteando que “el corrimiento de las cascadas naturales del Arroyo Saladillo se han ido erosionando con el paso del tiempo y particularmente en los últimos años, producto de las crecidas del arroyo provocadas por las fuertes lluvias y drenaje de canales clandestinos de los campos de nuestro Departamento”.





La última “luz roja” climática apareció en 2017, cuando a raíz de las fuertes lluvias se generó una crecida del arroyo (que nace en la localidad de Venado Tuerto) que amenazó la seguridad del puente ubicado a tan solo 100 metros de la cascada. Esta conexión, que une Rosario con Villa Gobernador Gálvez, da inicio a la Ruta 21, que llega hasta Villa Constitución.





Antes, en 2015, las autoridades de la Municipalidad de Rosario habían advertido que la quebrada se había corrido “entre 80 y 100 metros”, según dijo la ex secretaria de Obras Públicas Susana Nader. Los problemas surgen no solo por la estabilidad del puente, sino también porque en cercanías a la cascada se encuentra el asentamiento La Paloma, en el que viven 110 familias.





Defensa





Tras la polémica por el reparto de obra pública provincial en Rosario -instalado tras un informe de la concejal socialista Verónica Irizar-, esta semana la ministra Frana emitió un comunicado de prensa en el que aseveró que entre marzo y abril se licitaron obras “por más de 2.600 millones de pesos a lo largo y ancho del territorio santafesino”. Según precisó, “de los 19 departamentos que tiene la provincia, en los cuatro meses de este año, licitamos obras en 14 departamentos. Esto habla a las claras de nuestra vocación de justicia social, de llegar con las obras a cada rincón de la provincia, sin distinciones políticas ni partidarias. Lo principal es dar respuesta a la necesidad de la gente”.