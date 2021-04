https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 22.04.2021 - Última actualización - 13:28

13:23

Sintió este miércoles una molestia en el cuádriceps de la pierna izquierda pero quiere volver este domingo en el Cilindro de Avellaneda. Alexis Castro va por Bernardi en el medio y la duda del fondo es Facundo Garcés o Bruno Bianchi al lado de Paolo Goltz.

¿Vuelven los dos?. Alexis Castro (expulsado ante River y ausente contra el "Tomba") y Gonzalo Piovi (lesionado) en un festejo de Colón. El ex San Lorenzo ya está adentro pensando en Racing; el ex Racing, justamente, es duda para el DT. Crédito: Mauricio Garín

¿Vuelven los dos?. Alexis Castro (expulsado ante River y ausente contra el "Tomba") y Gonzalo Piovi (lesionado) en un festejo de Colón. El ex San Lorenzo ya está adentro pensando en Racing; el ex Racing, justamente, es duda para el DT. Crédito: Mauricio Garín

Es la gran duda del "Barba" pensando en Racing Colón: Piovi va a resonancia e hisopado pero no está descartado Sintió este miércoles una molestia en el cuádriceps de la pierna izquierda pero quiere volver este domingo en el Cilindro de Avellaneda. Alexis Castro va por Bernardi en el medio y la duda del fondo es Facundo Garcés o Bruno Bianchi al lado de Paolo Goltz. Sintió este miércoles una molestia en el cuádriceps de la pierna izquierda pero quiere volver este domingo en el Cilindro de Avellaneda. Alexis Castro va por Bernardi en el medio y la duda del fondo es Facundo Garcés o Bruno Bianchi al lado de Paolo Goltz.

A pesar que el zurdo Gonzalo Piovi pasará por un control especial y distinto al resto por el tema Covid-19 (será PCR y no el testeo rápido), además del plus con una resonancia por la molestia física que sintió en las últimas horas en el cuádriceps de la pierna izquierda, el entrenador Eduardo Domínguez no lo descarta para el partido de este domingo a las 15.45 en el Cilindro de Avellaneda ante el Racing de Juan Antonio Pizzi.

Concretamente por esas horas, Gonzalo Piovi será sometido a un testeo PCR para confirmar que superó el contagio (en su caso sin síntomas) del Covid-19. Por el otro, como consecuencia de esa incomodidad física que acusó en la práctica de ayer, una resonancia para descartar cualquier lesión más grave en la zona del cuádriceps de la pierna izquierda. A pesar de los dos estudios, no está descartado y el "Barba" lo va a esperar.

Uno supone que la idea del comando técnico es poder tener a Gonzalo Piovi, después de varios partidos ausentes (primero por lesión y después por contagio), como una opción para el juego del domingo con Racing. "Quizás no para arrancar como titular, pero sí para que Eduardo lo pueda considerar como recambio en algún momento si es necesario", comentan.

En cuanto al resto del equipo, más allá del tema Piovi, las cuestiones pasan por el retorno asegurado de Alexis Castro en lugar del cordobés Bernardi y la duda del fondo: ¿le va a mantener la titularidad a Facundo Garcés o será el momento de Bruno Bianchi?.

En cuanto al resto, todo igual: el binomio Rodrigo Aliendro-Federico Lértora en el mediocampo; el tándem "Pulga" Luis Miguel Rodríguez junto a Facundo Farías arriba. En lo poco que pudo ensayar, arrancó con: Burián; Garcés, Goltz y Delgado; Eric Meza, Aliendro, Lértora, Castro y Escobar; Luis Miguel Rodríguez y Facundo Farías.

En lo que hace a la agenda semanal sabalera, la idea del comando técnico era doble turno para el jueves; un turno para el viernes. La particularidad es lo que el "Barba" armó para el sábado: su idea es salir bien temprano a Buenos Aires (cerca de las 8) y almorzar directamente en el hotel sabalero. Luego del almuerzo, descanso; por la tarde, activación. Hay que recordar que el partido contra Racing en el Cilindro de Avellaneda será el domingo a las 15.45 con arbitraje de Pablo Dovalo.

Acaso el dato sorpresivo es que Eduardo Domínguez no contempla esta vez un entrenamiento demasiado intenso el sábado, apenas una activación física directamente en Capital Federal y en el mismo gym del hotel sabalero. Quizás pretende "bajar cargas" en el contexto de algunas lesiones de los últimos tiempos. A propósito, tanto Nicolás Leguizamón como el delantero colombiano Wilson Morelo estarán recién en condiciones de ser tenidos en cuenta para el partido con Arsenal de Sarandí en el Cementerio de los Elefantes.