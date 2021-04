Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Discriminación social

SUSANA

"Les formulo la pregunta del millón: ¿en la Argentina hay discriminación social? Sé que habrá algún intelectual que dirá: defina discriminación social. Bueno, no soy tan avezada en el tema, pero trataré de fundamentarlo. Discriminación social para mí es cuando se ve a un hombre pobre que no tiene otro recurso que ser trapito, y desde adentro de un auto calefaccionado o con aire acondicionado dicen: ¡¡Otra vez esos negros de m... jodiéndome la vida!! También, en los casos de aquellos que por alguna razón no pudieron estudiar, o porque su padre estuvo ausente o porque no hubo padre, y la madre debió criar varios hijos sola, y uno o dos, o tres de los hijos debieron salir a changuear para llevar algo para comer, y otras personas dicen: ves esos negros vagos, solo les gusta changuear. Hay actrices argentinas que desde sus lujosos autos dijeron alguna vez: cómo molestan esos chicos que piden en los semáforos. En fin, quiero decir, que estaremos muy mal si no superamos esta obsesiva forma de discriminar. No se puede vivir pensando que una parte de la sociedad pertenece a la realeza y la otra a 'los negros irrecuperables' que no merecen vivir en la Argentina. Algo nos está pasando. Tal vez amar al prójimo como a uno mismo, es muy difícil de cumplir".

Basural

ENRIQUETA GONZÁLEZ

"En Pasaje Larramendi al 2700, se ha formado un minibasural. Todos los vecinos vienen y tiran la basura en ese lugar. He llamado a la Municipalidad pero no he tenido respuesta. Por eso, me dirijo a los medios, que son el cuarto poder. Muchas gracias por el espacio".

Robo de energía

UN LECTOR

"Estoy leyendo hace un par de días, perplejo, que los funcionarios de la EPE, los funcionarios del gobierno provincial, encargados de este tema, del área, reconocen, sin ponerse colorados, que hay un hurto de energía terrible, millonario. Un número que asusta. Si no me equivoco es algo así como $ 2 millones por día de energía que roban: comercios, familias, particulares, empresas, y los funcionarios lo reconocen con total tranquilidad. Yo no soy abogado, pero me parece que aquí corresponde la figura de mal desempeño de los deberes de funcionario público, de administración fraudulenta, etc., que estarían cometiendo los respectivos funcionarios, que conocen la situación y no la solucionan. Yo no puedo creer la falta de idoneidad de la gente de la EPE. Es llamativo. Si yo soy una autoridad y reconozco que me están robando energía y no hago nada para solucionarlo, soy cómplice. ¿Alguna vez alguien le va a poner el cascabel al gato o esta empresa va a seguir siendo un agujero negro en la provincia de Santa Fe?".

Llegan cartas

Jubilados municipales

DANIEL BORDA

Soy jubilado municipal, apoderado de la agrupación Jubilados Municipales en Acción. El próximo 30 de abril habrá elecciones en el Centro de Jubilados de Santa Fe. Nuestra agrupación se presenta como una alternativa de nueva conducción. Los jubilados no solamente requieren remedios como reclaman las autoridades del centro; también necesitan contención, recreación, participación y saber en qué se utilizan los aportes que realizamos al centro en concepto de aporte de socios, seguro gremial, remedios. Pedimos la presentación de un padrón de hijos de jubilados, para que éstos cubran las vacantes que quedan de jubilados por fallecimiento, como lo establecen las disposiciones vigentes del artículo 10, ley 9.286 del estatuto escalafón. También queremos que cambien la normativa, cosa que, por ejemplo, el seguro de vida sea entregado un porcentaje en vida a quienes son beneficiarios. Para los jubilados que toda la vida aportaron, porque es seguro de vida, si no estaríamos hablando de seguro de muerte, porque cobrarían una vez después de muerto. En los últimos años hemos hecho presentaciones acerca del 82% móvil y los jubilados por invalidez. Queremos encauzar al centro a su real normalización y cumplir con las expectativas y necesidades de quienes tenemos que ser los legítimos beneficiarios: los jubilados y pensionados municipales. No permanezcan pasivos. Mientras todos los jubilados exigen el 82 % móvil, los municipales permanecemos pasivos. De usted, jubilado, depende seguir como estamos o cambiar por el bien de todos. Gracias al diario El Litoral por publicar este comunicado. Los jubilados no cumplieron su ciclo. Les queda vida todavía, así que luchemos".

Alegría por la resurrección

ESTER FERREYRA

Comparto en este espacio, una palabra de enseñanza y aliento.

Lectura: Lucas 19.37 - "Cuando se acercó a la bajada del monte de los Olivos, todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y a alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto".

Cuando Jesús bajaba del monte de los Olivos hacia Jerusalén, fue una gran fiesta, y lo que motivó eso fueron todos los "milagros que habían visto". ¿Pero, a qué podemos comparar los milagros de la cura del ciego de Jericó, de la purificación de los leprosos y tantos otros, con el "milagro de la resurrección"?

En vista a este milagro, el apóstol Pablo vislumbrado de alegría dice: "¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¡Pero gracias sean dadas a Dios, de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo! (1Co 15.55,57).

Ahora que ya pasamos dos semanas de la celebración de la Pascua, podemos hacer una evaluación y preguntamos: ¿hay alguna actitud de alegría, canto de júbilo, himnos de victoria por la resurrección? ¿Y ese loor continúa repercutiendo en nuestro vivir diario?

Probablemente, nuestras familias estén enfrentando condiciones y expectativas muy semejantes con las que la comunidad de Jerusalén estaban pasando: inestabilidad, inseguridad, dudas por todos los lados.

Conociendo a Jesús, viendo sus milagros, encendió la esperanza en aquella gente. Y la esperanza se expresó en un canto de alabanza y con voz alta: "Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor".

Pascua, resurrección, victoria de la vida, "Este es el día que hizo el Señor; regocijémonos y alegrémonos en Él". Esto es lo que nos alegra en estos tiempos de angustias, tristezas e inseguridad.

Oración: Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos llena de alegría por su resurrección, y a través de la cual tenemos nueva vida, haz que tengamos la alegría que nos anime a seguir adelante, sea cual sea la dificultad que tengamos que enfrentar. En nombre de Jesús. Amén.